"Челси" уговаривает Аспиликуэту не уходить
Наставник "Челси" Томас Тухель поведал, что его клуб все еще пытается отговорить защитника Сесара Аспиликуэту от ухода.
Фактически потеряв Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, "Челси" не хочет лишиться еще и Аспиликуэту, который настроен отправиться в "Барселону".
В отличие от двух своих партнеров по обороне, Сесар не может свободно покинуть клуб, потому что ранее в этом сезоне он достиг определенного рубежа по сыгранным матчам, чем автоматически продлил свой контракт до июня 2023.
В данный момент "синие" продолжают переговоры с 32-летним испанцем, которого Тухель очень хочет сохранить.
"Я очень надеюсь, что он останется, и ему известно об этом. Мы все еще разговариваем и ищем идеальное решение".
"Мы много разговаривали. Если честно, я понимаю, почему он чувствует, что его цикл завершается — после победы на клубом Чемпионате Мира можно говорить, что он выиграл с клубом все".
"Кроме того, клуб меняет владельца, а он выступал только при этом владельце, в этой структуре, что укрепляет его ощущение по поводу этой ситуации".
"Но в то же время его контракт был автоматически продлен, и он любит клуб, любит испытания, любит быть здесь, и он наш капитан. Поэтому диалог продолжается", — цитирует Тухеля The Independent.
19.05.2022 20:00
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пусть идет, отбегал уже свое. Еще в Барсе поиграет, всяко лучше, чем у нас на лавке сидеть.
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