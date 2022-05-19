"Челси" уговаривает Аспиликуэту не уходить

Сесар Аспиликуэта Наставник "Челси" Томас Тухель поведал, что его клуб все еще пытается отговорить защитника Сесара Аспиликуэту от ухода.

Фактически потеряв Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, "Челси" не хочет лишиться еще и Аспиликуэту, который настроен отправиться в "Барселону".

В отличие от двух своих партнеров по обороне, Сесар не может свободно покинуть клуб, потому что ранее в этом сезоне он достиг определенного рубежа по сыгранным матчам, чем автоматически продлил свой контракт до июня 2023.

В данный момент "синие" продолжают переговоры с 32-летним испанцем, которого Тухель очень хочет сохранить.

"Я очень надеюсь, что он останется, и ему известно об этом. Мы все еще разговариваем и ищем идеальное решение".

"Мы много разговаривали. Если честно, я понимаю, почему он чувствует, что его цикл завершается — после победы на клубом Чемпионате Мира можно говорить, что он выиграл с клубом все".

"Кроме того, клуб меняет владельца, а он выступал только при этом владельце, в этой структуре, что укрепляет его ощущение по поводу этой ситуации".

"Но в то же время его контракт был автоматически продлен, и он любит клуб, любит испытания, любит быть здесь, и он наш капитан. Поэтому диалог продолжается", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Аспиликуэта, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2022 20:00

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  1. pensioner76 19.05.2022 20:16 # pensioner76
    пусть идет, отбегал уже свое. Еще в Барсе поиграет, всяко лучше, чем у нас на лавке сидеть.

    (ответить)

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