Ориги согласился на переход в "Милан"

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги согласовал свой переход в "Милан" свободным агентом.

Ориги выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. Дивок никогда не был основным игроком "красных", но это не помешало ему забить ряд важнейших голов, в том числе против "Барселоны" в полуфинале Лиги Чемпионов в 2019 и победный в дерби против "Эвертона" годом ранее.



За два последних сезона Ориги отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги, поэтому нет ничего удивительного, что истекающий контракт Дивока продлен не будет.



Как утверждает The Guardian, Ориги уже договорился с "Миланом". 27-летнему бельгийцу лишь остается пройти медобследование и подписать контракт с клубом Серии А, что будет сделано после финала Лиги Чемпионов 28 мая.