Ориги согласился на переход в "Милан"

Дивок Ориги Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги согласовал свой переход в "Милан" свободным агентом.

Ориги выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. Дивок никогда не был основным игроком "красных", но это не помешало ему забить ряд важнейших голов, в том числе против "Барселоны" в полуфинале Лиги Чемпионов в 2019 и победный в дерби против "Эвертона" годом ранее.

За два последних сезона Ориги отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги, поэтому нет ничего удивительного, что истекающий контракт Дивока продлен не будет.

Как утверждает The Guardian, Ориги уже договорился с "Миланом". 27-летнему бельгийцу лишь остается пройти медобследование и подписать контракт с клубом Серии А, что будет сделано после финала Лиги Чемпионов 28 мая.


Метки Ливерпуль, Милан, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2022 19:00

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  1. bangladesh 19.05.2022 19:28 # bangladesh
    совсем глубоким резервистом стал, ему играть надо

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  2. redstyle 19.05.2022 19:27 # redstyle
    Жаль такого джокера терять, кто теперь е6ать ирисок будет(

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