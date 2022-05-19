Тен Хаг посетит матч "Юнайтед" против "Пэлас"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетит матч "красных дьяволов" против "Кристал Пэлас" в воскресенье.

Накануне прилетев в Лондон, сегодня Тен Хаг посетил столичный офис клуба, познакомился с персоналом и приступил к работе над трансферами и программой предсезонной подготовки.



Выездом на "Селхерст Парк" в ближайший уикенд "Юнайтед" завершит этот неудачный для себя сезон, и Тен Хаг не собирается вмешиваться в процесс подготовки к данному матчу. Однако Эрик намерен посетить игру, сообщает The Guardian.



Уже на следующий день после окончания сезона, 23 мая, Тен Хаг примет на себя управление первой командой от Ральфа Рангника, который в свою очередь должен перейти на должность консультанта "красных дьяволов", совмещая эту роль с работой в сборной Австрии.