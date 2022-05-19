"Лестер" сделал запрос насчет Роберта Санчеса

"Лестер" сделал запрос насчет голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса, которого "лисы" рассматривают на замену своему первому номеру Касперу Шмейхелю.

В данный момент у Шмейхеля остается только один год по контракту, и в конце сезона 35-летний датчанин обсудит свое будущее с боссами "Лестера".



На "Кинг Пауэр" предполагают, что посвятивший "Лестеру" 11 лет Каспер открыт к новому вызову на исходе своей карьеры и готов отправиться в один из зарубежных клубов.



Заранее готовясь к расставанию с Каспером, "Лестер" уже обратился насчет Санчеса. Однако для приобретения 24-летнего испанца "лисам" может потребоваться сумма около 50 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.



Добавим, в этом сезоне Санчес провел 36 матчей за "Брайтон" в Премьер-Лиге. Только пять команд дивизиона пропустили голов меньше, чем "чайки".