"Лестер" сделал запрос насчет Роберта Санчеса
"Лестер" сделал запрос насчет голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса, которого "лисы" рассматривают на замену своему первому номеру Касперу Шмейхелю.
В данный момент у Шмейхеля остается только один год по контракту, и в конце сезона 35-летний датчанин обсудит свое будущее с боссами "Лестера".
На "Кинг Пауэр" предполагают, что посвятивший "Лестеру" 11 лет Каспер открыт к новому вызову на исходе своей карьеры и готов отправиться в один из зарубежных клубов.
Заранее готовясь к расставанию с Каспером, "Лестер" уже обратился насчет Санчеса. Однако для приобретения 24-летнего испанца "лисам" может потребоваться сумма около 50 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph.
Добавим, в этом сезоне Санчес провел 36 матчей за "Брайтон" в Премьер-Лиге. Только пять команд дивизиона пропустили голов меньше, чем "чайки".
19.05.2022 17:00
Просмотров: 281
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: