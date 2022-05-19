Дин Хендерсон направляется в "Ньюкасл"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон находится на пороге перехода в "Ньюкасл".
Ранее на текущей неделе издание Manchester Evening News сообщило, что "Ньюкасл" сохраняет интерес к Хендерсону, не сумев заполучить 25-летнего игрока сборной Англии в январе.
Развивая эту тему, сейчас Manchester Evening News утверждает, что накануне Хендерсон лично посетил Ньюкасл и обсудил свой переход к "сорокам".
Переговоры велись касательно аренды на следующий сезон, однако вариант с постоянным трансфером исключать нельзя.
Хендерсон разочарован своей ситуацией на "Олд Траффорд" в этом сезоне и отчаянно хочет играть.
19.05.2022 16:00
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