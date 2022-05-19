Дин Хендерсон направляется в "Ньюкасл"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон находится на пороге перехода в "Ньюкасл".

Ранее на текущей неделе издание Manchester Evening News сообщило, что "Ньюкасл" сохраняет интерес к Хендерсону, не сумев заполучить 25-летнего игрока сборной Англии в январе.



Развивая эту тему, сейчас Manchester Evening News утверждает, что накануне Хендерсон лично посетил Ньюкасл и обсудил свой переход к "сорокам".



Переговоры велись касательно аренды на следующий сезон, однако вариант с постоянным трансфером исключать нельзя.



Хендерсон разочарован своей ситуацией на "Олд Траффорд" в этом сезоне и отчаянно хочет играть.