Рэднапп: "Для "Ливерпуля" незаменим не Салах, а Ван Дейк"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Рэднапп считает, что незаменимым игроком для "красных" является вовсе не нападающий Мохамед Салах, а защитник Виргил Ван Дейк.

Как известно, Салах до сих пор не продлил свой истекающий в 2023 году контракт с "Ливерпулем" из-за сохраняющихся разногласий по зарплате.



Рэднапп предупреждает, что может возникнуть эффект домино, если "красные" пойдут на поводу у Мохамеда. По мнению Джейми, Ван Дейк — тот, кем мерсисайдцы должны по-настоящему дорожить.



"Уверен, Мо Салаху предложили огромные деньги, но иногда ты должен подумать: "Ну, если мы дадим ему так много, то сколько тогда захочет Виргил Ван Дейк?"



"На мой взгляд. Виргил Ван Дейк — самый важный игрок в клубе. Я бы не стал платить кому-либо больше, чем ему. Так я это вижу".



"Знаю, нападающие должны получать больше, так всегда было заведено, но сколько бы ни получал Виргил, никто другой не должен получать больше".



"Они найдут другого Мо Салаха. Другого Виргила Ван Дейка прямо сейчас не найти".



"Теоретически, если "Ливерпуль" лишится Салаха, они пойдут и купят кого-нибудь другого взамен. Его голы, его показатели невероятны, но всегда будет другой отличный нападающий, готовый перейти в этот клуб".



"Их было так много в прошлом и будет так много в будущем", — сообщил Рэднапп Sky Sports.