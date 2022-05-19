Галлахер и Бройя получат шанс в "Челси"

Конор Галлахер и Армандо Бройя Главный тренер "Челси" Томас Тухель пообещал, что полузащитник Конор Галлахер и нападающий Армандо Бройя получат шанс ворваться в его планы во время предсезонного периода.

Галлахер и Бройя оба являются продуктами академии "Челси", однако Коннор до сих пор не дебютировал за первую команду "синих", а Армандо сыграл только один матч.

Зато оба игрока проявляют себя с лучшей стороны в этом сезоне, на который они были отправлены в аренду: 22-летний Галлахер блистает в "Кристал Пэлас", 20-летний Бройя проявляет себя в "Саутгемптоне".

В рамках Премьер-Лиги Конор отличился восемь раз и отдал три результативные передачи, тогда как Армандо забил шесть голов — всего на два меньше, чем стоивший "Челси" почти 100 миллионов фунтов Ромелу Лукаку.

Галлахера и Бройю вовсю сватают в различные клубы, однако Тухель определится с дальнейшей судьбой обоих игроков, только понаблюдав за ними воочию.

"Несомненно, они вернутся. Я хочу, чтобы они приняли участие в предсезонной подготовке с нами. Во время предсезонного периода мы решим, что будет дальше. Это в значительной степени зависит от самих Бройи и Галлахера — и от того, как они себя проявят", — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Бройя, Галлахер, Кристал Пэлас, Саутгемптон, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2022 13:00

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  1. quavo 19.05.2022 13:42 # quavo
    А вот и топы подьехали

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  2. jirrort 19.05.2022 13:33 # jirrort
    Лучший клуб, лучшие воспитанники.ЭТО ЧЕЛСИ БЛЯТЬ!!!

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  3. meshuggah 19.05.2022 13:31 # meshuggah
    очередные пенсотопарики из академии, чо там по подзалупалю?

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  4. division 19.05.2022 13:17 # division
    Лучшая академия в мире продолжает поставлять топчиков для первой команды. Верим в ребят

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