Галлахер и Бройя получат шанс в "Челси"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель пообещал, что полузащитник Конор Галлахер и нападающий Армандо Бройя получат шанс ворваться в его планы во время предсезонного периода.
Галлахер и Бройя оба являются продуктами академии "Челси", однако Коннор до сих пор не дебютировал за первую команду "синих", а Армандо сыграл только один матч.
Зато оба игрока проявляют себя с лучшей стороны в этом сезоне, на который они были отправлены в аренду: 22-летний Галлахер блистает в "Кристал Пэлас", 20-летний Бройя проявляет себя в "Саутгемптоне".
В рамках Премьер-Лиги Конор отличился восемь раз и отдал три результативные передачи, тогда как Армандо забил шесть голов — всего на два меньше, чем стоивший "Челси" почти 100 миллионов фунтов Ромелу Лукаку.
Галлахера и Бройю вовсю сватают в различные клубы, однако Тухель определится с дальнейшей судьбой обоих игроков, только понаблюдав за ними воочию.
"Несомненно, они вернутся. Я хочу, чтобы они приняли участие в предсезонной подготовке с нами. Во время предсезонного периода мы решим, что будет дальше. Это в значительной степени зависит от самих Бройи и Галлахера — и от того, как они себя проявят", — цитирует Тухеля Evening Standard.
19.05.2022 13:00
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А вот и топы подьехали
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Лучший клуб, лучшие воспитанники.ЭТО ЧЕЛСИ БЛЯТЬ!!!
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очередные пенсотопарики из академии, чо там по подзалупалю?
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Лучшая академия в мире продолжает поставлять топчиков для первой команды. Верим в ребят
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