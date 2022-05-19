Галлахер и Бройя получат шанс в "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель пообещал, что полузащитник Конор Галлахер и нападающий Армандо Бройя получат шанс ворваться в его планы во время предсезонного периода.

Галлахер и Бройя оба являются продуктами академии "Челси", однако Коннор до сих пор не дебютировал за первую команду "синих", а Армандо сыграл только один матч.



Зато оба игрока проявляют себя с лучшей стороны в этом сезоне, на который они были отправлены в аренду: 22-летний Галлахер блистает в "Кристал Пэлас", 20-летний Бройя проявляет себя в "Саутгемптоне".



В рамках Премьер-Лиги Конор отличился восемь раз и отдал три результативные передачи, тогда как Армандо забил шесть голов — всего на два меньше, чем стоивший "Челси" почти 100 миллионов фунтов Ромелу Лукаку.



Галлахера и Бройю вовсю сватают в различные клубы, однако Тухель определится с дальнейшей судьбой обоих игроков, только понаблюдав за ними воочию.



"Несомненно, они вернутся. Я хочу, чтобы они приняли участие в предсезонной подготовке с нами. Во время предсезонного периода мы решим, что будет дальше. Это в значительной степени зависит от самих Бройи и Галлахера — и от того, как они себя проявят", — цитирует Тухеля Evening Standard.