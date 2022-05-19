Новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2022/23 (ФОТО)

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2022/23 "Арсенал" официально представил свою новую домашнюю форму на сезон 2022/23 от Adidas.

Представленная форма выполнена в традиционных для лондонского клуба красно-белых цветах, однако обращает на себя внимание новый дизайн воротника с пуговицей.

"Арсенал" отдельно подчеркивает, что 5 фунтов с каждой проданной футболки в период от настоящего момента и до 5 августа клуб пожертвует в свой фонд Arsenal Foundation на поддержку местных благотворительных инициатив.

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2022/23


Метки Adidas, Арсенал, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 954

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 19.05.2022 12:40 # mancunia-planet
    Неплохо очень даже.

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  2. winnerd 19.05.2022 12:24 # winnerd
    как и каждый год - помойные тряпки

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  3. danilych89 19.05.2022 12:23 # danilych89
    гм.. все-таки еще остались идиоты, которые вместо футболок делают для футболистов поло с этим дурацкими воротничками. ну не для футбола такая форма! скорее, для гольфа.

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  4. seregaball 19.05.2022 12:17 # seregaball
    Школьники

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  5. mixmaster 19.05.2022 12:12 # mixmaster
    как всегда охуенная форма. фоннады щолсе о такой только мечтают.

    Сака похож на школьника со Шри-ланки)

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  6. redwhitegun 19.05.2022 12:07 # redwhitegun
    Форма норм, но воротники это пиздец. Нормальные были только на желтой и синей выездных формах.

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  7. jirrort 19.05.2022 12:04 # jirrort
    Ну и блевотина. Даже по меркам лиги европы позорище полное.

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  8. arsenverim 19.05.2022 12:04 # arsenverim
    Красные гетры неочень смотрятся конечно
    А так хорошая форма, лучше того что адидас делает для маню

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  9. gucman 19.05.2022 12:02 # gucman
    Какая-то полупидopcкая...

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  10. slavaukraine 19.05.2022 12:01 # slavaukraine
    Ахахахахахахахах!!!!! Это че за клоуны? просто ору!!! Бл1я..... Просто издеваются над ними, уже и адидас на приколе, вуаххахахаха

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  11. felix-the-cat 19.05.2022 12:01 # felix-the-cat
    ляяяя что за воротник сука ахахахахахахахах

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