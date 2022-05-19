Новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2022/23 (ФОТО)
"Арсенал" официально представил свою новую домашнюю форму на сезон 2022/23 от Adidas.
Представленная форма выполнена в традиционных для лондонского клуба красно-белых цветах, однако обращает на себя внимание новый дизайн воротника с пуговицей.
"Арсенал" отдельно подчеркивает, что 5 фунтов с каждой проданной футболки в период от настоящего момента и до 5 августа клуб пожертвует в свой фонд Arsenal Foundation на поддержку местных благотворительных инициатив.
19.05.2022 12:00
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Последние комментарии:
Неплохо очень даже.
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как и каждый год - помойные тряпки
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гм.. все-таки еще остались идиоты, которые вместо футболок делают для футболистов поло с этим дурацкими воротничками. ну не для футбола такая форма! скорее, для гольфа.
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Школьники
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как всегда охуенная форма. фоннады щолсе о такой только мечтают.
Сака похож на школьника со Шри-ланки)
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Форма норм, но воротники это пиздец. Нормальные были только на желтой и синей выездных формах.
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Ну и блевотина. Даже по меркам лиги европы позорище полное.
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Красные гетры неочень смотрятся конечно
А так хорошая форма, лучше того что адидас делает для маню
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Какая-то полупидopcкая...
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Ахахахахахахахах!!!!! Это че за клоуны? просто ору!!! Бл1я..... Просто издеваются над ними, уже и адидас на приколе, вуаххахахаха
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ляяяя что за воротник сука ахахахахахахахах
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