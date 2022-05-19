Новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2022/23 (ФОТО)

"Арсенал" официально представил свою новую домашнюю форму на сезон 2022/23 от Adidas.

Представленная форма выполнена в традиционных для лондонского клуба красно-белых цветах, однако обращает на себя внимание новый дизайн воротника с пуговицей.



"Арсенал" отдельно подчеркивает, что 5 фунтов с каждой проданной футболки в период от настоящего момента и до 5 августа клуб пожертвует в свой фонд Arsenal Foundation на поддержку местных благотворительных инициатив.























