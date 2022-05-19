Новая домашняя форма "Сити" на сезон 2022/23 (ФОТО)

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2022/23 "Манчестер Сити" представил новую домашнюю форму на сезон 2022/23 от своего технического спонсора Puma.

Источником вдохновения для дизайнеров Puma выступила форма, в которой "Сити" играл в конце 60-х годов прошлого века.

В похожей форме за "горожан" блистал легендарный Колин Белл, считающийся одним из величайших игроков в истории клуба. Ему посвящена специальная эмблема с короной на внутренней стороне футболки.

Новую форму отличает то, что эмблема клуба и технического спонсора расположены на груди по центру. Кромка воротника и рукавов выполнена в бордовом цвете.

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2022/23

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2022/23


Метки Puma, Манчестер Сити, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 206

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Последние комментарии:




  1. jirrort 19.05.2022 11:06 # jirrort
    С таким же лицом Зинченко даёт пизды ватникам.

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  2. rhymo 19.05.2022 11:05 # rhymo
    Худшая за последние годы...

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  3. liverpudlian 19.05.2022 11:03 # liverpudlian
    Хорошая пижама, для детской команды подойдет

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  4. quavo 19.05.2022 11:01 # quavo
    Мочестер красный

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