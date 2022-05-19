Новая домашняя форма "Сити" на сезон 2022/23 (ФОТО)
"Манчестер Сити" представил новую домашнюю форму на сезон 2022/23 от своего технического спонсора Puma.
Источником вдохновения для дизайнеров Puma выступила форма, в которой "Сити" играл в конце 60-х годов прошлого века.
В похожей форме за "горожан" блистал легендарный Колин Белл, считающийся одним из величайших игроков в истории клуба. Ему посвящена специальная эмблема с короной на внутренней стороне футболки.
Новую форму отличает то, что эмблема клуба и технического спонсора расположены на груди по центру. Кромка воротника и рукавов выполнена в бордовом цвете.
19.05.2022 11:00
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