Новая домашняя форма "Сити" на сезон 2022/23 (ФОТО)

"Манчестер Сити" представил новую домашнюю форму на сезон 2022/23 от своего технического спонсора Puma.

Источником вдохновения для дизайнеров Puma выступила форма, в которой "Сити" играл в конце 60-х годов прошлого века.



В похожей форме за "горожан" блистал легендарный Колин Белл, считающийся одним из величайших игроков в истории клуба. Ему посвящена специальная эмблема с короной на внутренней стороне футболки.



Новую форму отличает то, что эмблема клуба и технического спонсора расположены на груди по центру. Кромка воротника и рукавов выполнена в бордовом цвете.



























