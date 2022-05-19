Тен Хаг прилетел в Лондон
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прибыл в Лондон и приступает к работе из столичного офиса клуба.
Как сообщает The Athletic, Тен Хаг прилетел в столицу Англии на частном самолете в среду и прилетел не один, а в компании своего помощника по "Аяксу" Митчелла Ван дер Гаага, который будет ассистировать ему и в "Юнайтед".
В четверг Тен Хаг и Ван дер Гааг познакомятся с сотрудниками "Юнайтед" в офисе в Мейфэре, но в подготовку "красных дьяволов" к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" вмешиваться не будут.
В данный момент Эрик сосредоточен на планировании, разрабатывая стратегию клуба на летнее трансферное окно.
Ожидается, что в тренерский штаб Тен Хага в "Юнайтед" войдет и экс-наставник сборной Англи Стив Макларен, переговоры с которым продолжаются.
19.05.2022 09:00
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