Николя Пепе хочет уйти из "Арсенала"
Вингер "Арсенала" Николя Пепе хочет покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.
Напомним, лишь на прошлой неделе Пепе сменил своих представителей, присоединившись к агентству LF360 Луи Феррера.
По информации Football.London, этот шаг напрямую связан с желанием Николя покинуть "Арсенал". Новые агенты 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара уже получили соответствующие инструкции и теперь ищут другое пристанище для своего клиента.
Оставаясь рекордным приобретением в истории "Арсенала" стоимостью 72 миллиона фунтов, в этом сезоне Пепе сыграл только 21 матч за "канониров" во всех соревнованиях, забив три гола и отдав пять результативных передач.
Ожидается, что "Арсенал" не будет стоять на пути у Николя. Вопрос лишь в том, какую часть своих инвестиций в Николя "канонирам" удастся вернуть.
19.05.2022 08:00
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Ну, он провалился
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Нужно избавляться. Вопрос цены.
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да ладно?!))
а если по делу - это откат Санллехи.
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Был куплен при Эмери, на минуточку.
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