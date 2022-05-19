Николя Пепе хочет уйти из "Арсенала"

Николя Пепе Вингер "Арсенала" Николя Пепе хочет покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Напомним, лишь на прошлой неделе Пепе сменил своих представителей, присоединившись к агентству LF360 Луи Феррера.

По информации Football.London, этот шаг напрямую связан с желанием Николя покинуть "Арсенал". Новые агенты 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара уже получили соответствующие инструкции и теперь ищут другое пристанище для своего клиента.

Оставаясь рекордным приобретением в истории "Арсенала" стоимостью 72 миллиона фунтов, в этом сезоне Пепе сыграл только 21 матч за "канониров" во всех соревнованиях, забив три гола и отдав пять результативных передач.

Ожидается, что "Арсенал" не будет стоять на пути у Николя. Вопрос лишь в том, какую часть своих инвестиций в Николя "канонирам" удастся вернуть.


Метки Арсенал, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. barmaglotik 19.05.2022 09:11 # barmaglotik
    Ну, он провалился

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  2. gabazhaba 19.05.2022 09:10 # gabazhaba
    Нужно избавляться. Вопрос цены.

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  3. mixmaster 19.05.2022 08:40 # mixmaster
    да ладно?!))

    а если по делу - это откат Санллехи.

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  4. easports 19.05.2022 08:04 # easports
    Был куплен при Эмери, на минуточку.

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