Николя Пепе хочет уйти из "Арсенала"

Вингер "Арсенала" Николя Пепе хочет покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Напомним, лишь на прошлой неделе Пепе сменил своих представителей, присоединившись к агентству LF360 Луи Феррера.



По информации Football.London, этот шаг напрямую связан с желанием Николя покинуть "Арсенал". Новые агенты 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара уже получили соответствующие инструкции и теперь ищут другое пристанище для своего клиента.



Оставаясь рекордным приобретением в истории "Арсенала" стоимостью 72 миллиона фунтов, в этом сезоне Пепе сыграл только 21 матч за "канониров" во всех соревнованиях, забив три гола и отдав пять результативных передач.



Ожидается, что "Арсенал" не будет стоять на пути у Николя. Вопрос лишь в том, какую часть своих инвестиций в Николя "канонирам" удастся вернуть.