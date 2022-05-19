"Челси" начнет летнюю трансферную кампанию с покупки Кунде
Обретя нового владельца, "Челси" постарается незамедлительно согласовать приобретение защитника "Севильи" Жюля Кунде.
Пока Тодд Бели не завершил приобретение "Челси" за 4.25 млрд. фунтов, "синие" просто не имеют технической возможности совершать приобретения, поэтому прямо сейчас трансферная активность клуба поставлена на паузу.
Однако ожидается, что до конца мая Бели будет подтвержден новым владельцем "Челси", а британское правительство снимет с клуба санкции.
Когда это случится, утверждает Goal, "Челси" постарается поскорее оформить переход Кунде, которого "синие" безуспешно пытались заполучить еще прошлым летом.
До 30 июня "Севилье" необходимо изыскать 38 млн. фунтов, чтобы привести в порядок свои финансы, поэтому продажа 23-летнего француза выглядит весьма вероятной.
"Севилья" хочет за Кунде в 59 млн. фунтов, однако "Челси", наверняка, попытается сбить цену за Жюля, который поможет "синим" сгладить потерю Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.
19.05.2022 07:00
Просмотров: 140
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пронырливый и скоростной шнырь, но рост небольшой. Ладно. Потеря Андреаса не страшна, а вот уход Антонио восполнить непросто. Еще бы Дэйвыча оставить.
В атаку нужен гвоздь из носа Ришарлиссон. Порой мерзковат он, но именно такие нужны напы, которые заиграют у Пенсов, как Коста, а не будут вежливыми пушинками, как Мората
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий