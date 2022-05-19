Премьер-Лига. Анонс матчей четверга

Нголо Канте В четверг, 19 мая, состоятся три перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 21:45 Онлайн-трансляция

Еще одна победа гарантирует "Эвертону" продление прописки в Премьер-Лиге. "Кристал Пэлас" 15 раз сыграл вничью в этом сезоне в рамках чемпионата — больше всех в дивизионе наравне с "Брайтоном". "Ириски" уступили лишь раз в 14 последних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге (6 побед, 7 ничьих), но случилось это в декабре.

Защитники "Эвертона" Майкл Кин и Бен Годфри решили свои проблемы со здоровьем. Поправился и Донни Ван де Бек. Йерри Мина и Фабиан Дельф остаются в лазарете, а Джаррад Брантуэйт и Саломон Рондон дисквалифицированы.

"Пэлас" по-прежнему лишен Джеймса Томкинса, Натана Фергюсона, Джеймса Макартура и Майкла Олисе.

АСТОН ВИЛЛА — БЕРНЛИ 22:00 Онлайн-трансляция

Играя посреди недели, "Астон Вилла" не знает побед уже семь матчей чемпионата кряду. "Бернли" выиграл 38% матчей Премьер-Лиги, выпавших на четверг (3/8), и это лучший день недели для клуба в этом отношении. "Бордовые" потерпели только одно поражение в семи последних выездах к "вилланам" в рамках чемпионата (3 победы, 3 ничьи).

"Вилла" на три месяца лишилась защитника Эзри Конса. Эмилиано Мартинес под небольшим вопросом. Кортни Хаус и Леон Бэйли травмированы.

"Бернли" устроит фитнес-тесты для защитников Джеймса Тарковски и Бена Ми. Эшли Вествуд и Матей Выдра команде точно не помогут.

ЧЕЛСИ — ЛЕСТЕР 22:00 Онлайн-трансляция

"Челси" терял очки в восьми из 12 последних матчей Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж". В этом сезоне "Лестер" пропустил 16 голов после угловых — больше всех в дивизионе. "Лисам" удавалось избежать поражения в четырех из шести последних выездов к "синим" в Премьер-Лиге.

"Челси" будет не хватать нападающего Тимо Вернера, который получил травму задней поверхности бедра в финале Кубка Англии. Бен Чилуэлл, Андреас Кристенсен, Матео Ковачич и Кай Хаверц не сыграют.

"Лестер" будет лишен Хамзы Чоудури. Рикарду Перейра и Юри Тилеманс под вопросом. Нампалис Менди возвращается после болезни.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2022 06:00

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  1. sexan 19.05.2022 06:54 # sexan
    Бедные Рейнджерс, опять проиграл в финале.

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  2. takernotagiver 19.05.2022 06:48 # takernotagiver
    Членсы-пепенцы

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  3. superglor 19.05.2022 06:33 # superglor
    В воскресенье на Энфилде будет кубок АПЛ. Настоящий привозят команде, лидирующей в таблице (то есть Манчестер Сити Королям Англии), а всем ее возможным конкурентам - копию.

    Лузерпуку не привыкать к ненастоящим трофеям - в финальных матчах 2014 и 2019 годов копию кубка уже привозили на Энфилд. А в 2020 они пошли еще дальше и вообще выиграли картонку.

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  4. roberto-89 19.05.2022 06:22 # roberto-89
    Победы гостей на классе пхехехехехехехехехехехехехехехехехехехехе

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  5. liver-winner 19.05.2022 06:09 # liver-winner
    "Челси" будет не хватать нападающего Тимо Вернера, который получил травму задней поверхности бедра в финале Кубка Англии.
    Разве он играл в финале?

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  6. chelsea-69 19.05.2022 06:07 # chelsea-69
    Слава Челси! Челсею Слава!

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