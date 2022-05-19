Премьер-Лига. Анонс матчей четверга

В четверг, 19 мая, состоятся три перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 21:45 Онлайн-трансляция



Еще одна победа гарантирует "Эвертону" продление прописки в Премьер-Лиге. "Кристал Пэлас" 15 раз сыграл вничью в этом сезоне в рамках чемпионата — больше всех в дивизионе наравне с "Брайтоном". "Ириски" уступили лишь раз в 14 последних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге (6 побед, 7 ничьих), но случилось это в декабре.



Защитники "Эвертона" Майкл Кин и Бен Годфри решили свои проблемы со здоровьем. Поправился и Донни Ван де Бек. Йерри Мина и Фабиан Дельф остаются в лазарете, а Джаррад Брантуэйт и Саломон Рондон дисквалифицированы.



"Пэлас" по-прежнему лишен Джеймса Томкинса, Натана Фергюсона, Джеймса Макартура и Майкла Олисе.



АСТОН ВИЛЛА — БЕРНЛИ 22:00 Онлайн-трансляция



Играя посреди недели, "Астон Вилла" не знает побед уже семь матчей чемпионата кряду. "Бернли" выиграл 38% матчей Премьер-Лиги, выпавших на четверг (3/8), и это лучший день недели для клуба в этом отношении. "Бордовые" потерпели только одно поражение в семи последних выездах к "вилланам" в рамках чемпионата (3 победы, 3 ничьи).



"Вилла" на три месяца лишилась защитника Эзри Конса. Эмилиано Мартинес под небольшим вопросом. Кортни Хаус и Леон Бэйли травмированы.



"Бернли" устроит фитнес-тесты для защитников Джеймса Тарковски и Бена Ми. Эшли Вествуд и Матей Выдра команде точно не помогут.



ЧЕЛСИ — ЛЕСТЕР 22:00 Онлайн-трансляция



"Челси" терял очки в восьми из 12 последних матчей Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж". В этом сезоне "Лестер" пропустил 16 голов после угловых — больше всех в дивизионе. "Лисам" удавалось избежать поражения в четырех из шести последних выездов к "синим" в Премьер-Лиге.



"Челси" будет не хватать нападающего Тимо Вернера, который получил травму задней поверхности бедра в финале Кубка Англии. Бен Чилуэлл, Андреас Кристенсен, Матео Ковачич и Кай Хаверц не сыграют.



"Лестер" будет лишен Хамзы Чоудури. Рикарду Перейра и Юри Тилеманс под вопросом. Нампалис Менди возвращается после болезни.