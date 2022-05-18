Погба выбирает между ПСЖ и "Ювентусом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба продолжит карьеру в ПСЖ или "Ювентусе".

Контракт Погба с "Юнайтед" истекает в конце сезона и продлен не будет — Поль еще в начале 2022 года отказался от новой сделки с "красными дьяволами".



Еще в минувший понедельник представители Погба летали в Италию на переговоры с "Ювентусом". Поль до сих пор испытывает теплые чувства к клубу из Турина, где он завоевал восемь больших трофеев с 2012 по 2016 год и стал самым дорогим игроком в мире.



В то же время ПСЖ манит 29-летнего француза роскошным контрактом с зарплатой в 350,000 фунтов неделю, сообщает Daily Star.



Таким образом, Погба предстоит сделать выбор между сентиментальным возвращением в "Ювентус" и возможностью туго набить свой кошелек в Париже.