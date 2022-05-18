Премьер-Лига готовит две церемонии награждения

Премьер-Лига подтвердила, что чемпионский кубок отправится и на "Этихад", и на "Энфилд" в ближайшее воскресенье.

В преддверии заключительного тура, матчи которого будут сыграны в одно время, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" находятся на расстоянии в одно очко друг от друга на вершине таблицы.



То, что интрига в борьбе за титул сохраняется до последнего тура, не является чем-то особенным. На этот случай у Премьер-Лиги есть копия чемпионского кубка.



Поэтому в воскресенье Премьер-Лига будет готова провести церемонию награждения в любой из двух локаций. Для этого будут подготовлены два трофея, два комплекта медалей, две сцены и две делегации.



Первая делегация во главе с исполнительным директором Премьер-Лиги Ричардом Мастерсом направится на "Этихад", где "Сити" сразится с "Астон Виллой". Вторая, возглавляемая временно исполняющим обязанности президента лиги Питером Маккормиком, захватив копию кубка, посетит "Энфилд", где "Ливерпуль" сыграет против "Вулверхэмптона".