Премьер-Лига готовит две церемонии награждения

Трофей Премьер-Лиги Премьер-Лига подтвердила, что чемпионский кубок отправится и на "Этихад", и на "Энфилд" в ближайшее воскресенье.

В преддверии заключительного тура, матчи которого будут сыграны в одно время, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" находятся на расстоянии в одно очко друг от друга на вершине таблицы.

То, что интрига в борьбе за титул сохраняется до последнего тура, не является чем-то особенным. На этот случай у Премьер-Лиги есть копия чемпионского кубка.

Поэтому в воскресенье Премьер-Лига будет готова провести церемонию награждения в любой из двух локаций. Для этого будут подготовлены два трофея, два комплекта медалей, две сцены и две делегации.

Первая делегация во главе с исполнительным директором Премьер-Лиги Ричардом Мастерсом направится на "Этихад", где "Сити" сразится с "Астон Виллой". Вторая, возглавляемая временно исполняющим обязанности президента лиги Питером Маккормиком, захватив копию кубка, посетит "Энфилд", где "Ливерпуль" сыграет против "Вулверхэмптона".


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 302

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Последние комментарии:




  1. geniusss 18.05.2022 22:17 # geniusss
    скузне картон в очередной раз несут картон

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  2. chelsea88 18.05.2022 22:08 # chelsea88
    На энфилд копия поедет, вуахахах)))))

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  3. true-manc 18.05.2022 22:04 # true-manc
    серьезно что ли кто-то верит в чемпионство портовых страпонесс?) ору

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