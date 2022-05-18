Лисандро Мартинес может последовать за Тен Хагом в МЮ

Лисандро Мартинес Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в приобретении центрального защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

Едва сменивший Амстердам на Манчестер Тен Хаг уже говорил, что у него с "Аяксом" нет никакого соглашения, препятствующего ему приглашать в "Юнайтед" кого-либо из своих бывших подопечных.

Согласно слухам, Тен Хаг может воссоединиться на "Олд Траффорд" с Юрриеном Тимбером и Антони, но The Telegraph называет еще одно имя. Речь идет об оцениваемом минимум в 30 миллионов фунтов Мартинесе.

Лисандро был ключевым элементом обороны "Аякса" на протяжении трех последних сезонов. 24-летнего аргентинца отличает умение читать игру и выходить из обороны через пас.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2022 21:00

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  1. takernotagiver 18.05.2022 21:27 # takernotagiver
    Сдается мне, Тен Хааг - засланный казачок. Пришел в МЮ, чтоб купить сюда игроков Аякса за огромные деньги, чтоб принести навар своему бывшему клубу)

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  2. chelsea-the-best 18.05.2022 21:08 # chelsea-the-best
    Может сразу всех основных 11 игроков выкупить :)

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