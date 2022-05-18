Лисандро Мартинес может последовать за Тен Хагом в МЮ
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в приобретении центрального защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.
Едва сменивший Амстердам на Манчестер Тен Хаг уже говорил, что у него с "Аяксом" нет никакого соглашения, препятствующего ему приглашать в "Юнайтед" кого-либо из своих бывших подопечных.
Согласно слухам, Тен Хаг может воссоединиться на "Олд Траффорд" с Юрриеном Тимбером и Антони, но The Telegraph называет еще одно имя. Речь идет об оцениваемом минимум в 30 миллионов фунтов Мартинесе.
Лисандро был ключевым элементом обороны "Аякса" на протяжении трех последних сезонов. 24-летнего аргентинца отличает умение читать игру и выходить из обороны через пас.
18.05.2022 21:00
Просмотров: 464
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сдается мне, Тен Хааг - засланный казачок. Пришел в МЮ, чтоб купить сюда игроков Аякса за огромные деньги, чтоб принести навар своему бывшему клубу)
(ответить)
Может сразу всех основных 11 игроков выкупить :)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий