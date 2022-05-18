"Сити" интересуется Калвином Филлипсом

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Лидса" Калвину Филлипсу.

В конце этого сезона "Сити" прощается со своим капитаном Фернандиньо, поэтому приглашение полузащитника оборонительного плана является одним из приоритетов для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы на ближайшее трансферное окно. Весьма вероятным выглядит и уход Илкая Гюндогана.



По информации Daily Mirror, Гвардиола определил Филлипса в качестве подходящей цели, потому что на "Этихад" не считают реалистичным приобретение Деклана Райса из "Вест Хэма".



Задача "Сити" значительно упростится, если 26-летний англичанин, которого в январе пытались заполучить "Астон Вилла" и "Вест Хэм", не сможет избавить свой родной "Лидс" от вылета из Премьер-Лиги.



В случае своего перехода в "Сити" Филлипс, интерес к которому также проявляет "Манчестер Юнайтед", смог бы утроить свою текущую зарплату в 38,000 фунтов в неделю.