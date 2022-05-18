Макгинн стал целью для "Тоттенхэма"

Полузащитник "Астон Виллы" Джон Макгинн пополнил список трансферных целей "Тоттенхэма" на лето.

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте надеется совершить до шести приобретений в ближайшее трансферное окно, особенно если его клуб вернется в Лигу Чемпионов.



"Тоттенхэм" только в январе подписал Родриго Бентанкура, однако вероятное расставание с Танги Ндомбеле и Харри Уинксом подталкивает "шпор" к приглашению еще одного центрального полузащитника.



И The Telegraph утверждает, что одной из целей "Тоттенхэма" значится Макгинн, который является ключевым игроком "Виллы", хотя и не входит в число самых высокооплачиваемых в своей команде.



Добавим, что в январе запрос насчет 27-летнего шотландца сделал "Манчестер Юнайтед", однако временному наставнику "красных дьяволов" Ральфу Рангнику не было позволить сделать ни одного приобретения в зимнее окно.