Тухель объяснил, почему Кристенсен не принял участие в финале Кубка Англии

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил отказ защитника Андреаса Кристенсена принять участие в финале Кубка Англии против "Ливерпуля".

Многих болельщиков "Челси" возмутило решение Кристенсена, дожидающегося истечения своего контракта с клубом, поберечь себя в субботнем матче на "Уэмбли".



Однако Тухель уважает решение своего подопечного. По словам Томаса, дело не в нежелании, а в неспособности Андреаса сыграть.



"Утром в день матча Андрес подошел ко мне и сказал, что не готов принять участие в матче — ни в стартовом составе, ни в качестве запасного".



"У него есть свои причины, и это останется конфиденциальным. Однако это случилось не впервые, как вы могли убедиться в последние недели — по тем же причинам он не мог играть регулярно".



"Мы думали, что его состояние улучшается, потому что он очень сильно провел матч перед финалом, против "Лидса", однако мы поговорили и отнеслись с уважением к его ситуации".



"Я не думаю, что он не хотел играть. Он не мог. Есть большая разница", — цитирует Тухеля Sky Sports.