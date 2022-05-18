Тухель объяснил, почему Кристенсен не принял участие в финале Кубка Англии
Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил отказ защитника Андреаса Кристенсена принять участие в финале Кубка Англии против "Ливерпуля".
Многих болельщиков "Челси" возмутило решение Кристенсена, дожидающегося истечения своего контракта с клубом, поберечь себя в субботнем матче на "Уэмбли".
Однако Тухель уважает решение своего подопечного. По словам Томаса, дело не в нежелании, а в неспособности Андреаса сыграть.
"Утром в день матча Андрес подошел ко мне и сказал, что не готов принять участие в матче — ни в стартовом составе, ни в качестве запасного".
"У него есть свои причины, и это останется конфиденциальным. Однако это случилось не впервые, как вы могли убедиться в последние недели — по тем же причинам он не мог играть регулярно".
"Мы думали, что его состояние улучшается, потому что он очень сильно провел матч перед финалом, против "Лидса", однако мы поговорили и отнеслись с уважением к его ситуации".
"Я не думаю, что он не хотел играть. Он не мог. Есть большая разница", — цитирует Тухеля Sky Sports.
18.05.2022 18:00
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Да просто не хочет больше даже ассоциироваться с этим недокулбом с шестикратной историей в шипе
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