Алли может покинуть "Эвертон" уже летом

Полузащитник Деле Алли может покинуть "Эвертон" грядущим летом.

Алли присоединился к "Эвертону" только в заключительный день зимнего трансферного окна, перебравшись из "Тоттенхэма" бесплатно, однако за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 40 миллионов фунтов.



С тех пор Деле еще не выходил в стартовом составе "ирисок", лишь отметившись девятью появлениями на замену. 10-е появление обяжет мерсисайдский клуб выплатить один из предусмотренных бонусов.



Дефицит игрового времени 26-летнего англичанина главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард объяснял тем, что в данный момент сосредоточен на борьбе за выживание в Премьер-Лиге и не может регулярно выпускать растерявшего форму игрока.



Контракт Алли с "Эвертоном" истекает только в 2024 году, однако The Sun утверждает, что "ириски" не прочь избавиться от Деле уже в ближайшее трансферное окно.



"Эвертон" оценивает Алли в 20 млн. фунтов, однако четвертью от вырученной суммы должен будет поделиться с "Тоттенхэмом" как с бывшим клубом Деле.