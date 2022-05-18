"Юнайтед" обсуждает покупку Тимбера

Центральный защитник "Аякса" Юрриен Тимбер может стать первым приобретением тренера Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне "Юнайтед" демонстрирует удручающую игру в обороне. Больше голов, чем "красные дьяволы" (57), в Премьер-Лиге пропустили только семь команд.



По информации Daily Mirror, Тен Хаг попросил свой новый клуб купить ему Тимбера, и "Юнайтед" уже вступил в переговоры с "Аяксом" об условиях сделки.



Тимбер сыграл ключевую роль в завоевании "Аяксом" титула Эредивизии в этом сезоне, сыграв 43 матча во всех соревнованиях.



20-летний голландец, также способный сыграть правого защитника, оценивается в 35 миллионов фунтов.