"Юнайтед" обсуждает покупку Тимбера
Центральный защитник "Аякса" Юрриен Тимбер может стать первым приобретением тренера Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне "Юнайтед" демонстрирует удручающую игру в обороне. Больше голов, чем "красные дьяволы" (57), в Премьер-Лиге пропустили только семь команд.
По информации Daily Mirror, Тен Хаг попросил свой новый клуб купить ему Тимбера, и "Юнайтед" уже вступил в переговоры с "Аяксом" об условиях сделки.
Тимбер сыграл ключевую роль в завоевании "Аяксом" титула Эредивизии в этом сезоне, сыграв 43 матча во всех соревнованиях.
20-летний голландец, также способный сыграть правого защитника, оценивается в 35 миллионов фунтов.
18.05.2022 16:00
Просмотров: 111
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: