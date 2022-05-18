Боатенг считает, что Кейн отлично бы заменил Левандовски в "Баварии"

Харри Кейн Защитник Джером Боатенг посоветовал своему бывшему клубу "Баварии" пригласить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в случае расставания с Робертом Левандовски.

Левандовски уже сообщил "Баварии", что не будет продлевать свой истекающий в 2023 году контракт и хочет уйти в ближайшее трансферное окно. По слухам, Роберт видит свое будущее в "Барселоне", а также 33-летнего поляка сватают в "Челси".

Если Левандовски все-таки покинет Мюнхен, "Баварии" потребуется другой бомбардир, и Боатенг видит отличный вариант.

"Лично я бы сразу попытался заманить Харри Кейна в "Баварию". Таково мое мнение. На мой взгляд, он совершенный нападающий, который забивает голы каждый день за "Тоттенхэм" — за очень хорошую, но не мирового уровня команду".

"Представьте, если он будет играть за команду вроде "Баварии". Думаю, он в очень хорошем футбольном возрасте и стал бы отличной заменой. Все в руках "Баварии", — сообщил Боатенг Sky Sport Germany.


Метки Бавария, Кейн, Левандовски, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 343

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 18.05.2022 15:22 # mixmaster
    вот кстати да, хоть чашку какую выиграет

    (ответить)

  2. suddenly 18.05.2022 15:10 # suddenly
    Бавария не станет платить те деньги, что запросит за него Леви. К чему этот вброс?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: