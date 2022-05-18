Мерсон винит Лэмпарда в уходе Рюдигера из "Челси"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что в уходе защитника Антонио Рюдигера из "Челси" виноват бывший главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.

Рюдигер играл ключевую роль на протяжении последних полутора сезонов, однако Лэмпард, предшественник Томаса Тухеля, совершенно не доверял Антонио.



Сейчас Рюдигер покидает "Челси" свободным агентом, направляясь в "Реал", и Мерсон убежден, что Антонио давно определился с уходом из лондонского клуба.



"Уход Антонио Рюдигера в "Реал" разобьет сердце "Челси" — но для него все было решено еще 18 месяцев назад из-за отношения Фрэнка Лэмпарда".



"Лэмпард совершенно выкинул его из команды, и я думаю, Рюдигер долго находился под воздействием этого. Поэтому он и решил не подписывать новый контракт".



"Несколько лет назад ты не мог отказать "Реалу" и "Барселоне", когда те манили тебя. Больше я этого не вижу. "Челси" так же хорош, как и "Реал", и четвертьфинал Лиги Чемпионов это показал. "Синие" плохо провели 45 минут, но в остальном они превосходили этот "Реал".



"И теперь "Челси" бесплатно отпускает защитника стоимостью 70-80 миллионов фунтов. Они будут вынуждены пригласить кого-нибудь за 70 миллионов фунтов, и этот игрок и близко не сравнится с Рюдигером", — сообщил Мерсон Sky Sports.