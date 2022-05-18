"Ливерпуль" интересуется Антони
Бразильский вингер "Аякса" Антони вызывает интерес со стороны "Ливерпуля".
Как известно, "Ливерпуль" до сих пор не совершил прорыв в переговорах с Мохамедом Салахом о новом контракте, а с Садио Мане пока даже не обсуждал продление сотрудничества. Действующие же соглашения обоих истекают уже в следующем году.
Риск лишиться сразу двух ключевых игроков заставляет "Ливерпуль" думать об усилении флангов атаки. С переездом на "Энфилд" связывают Рафинью из "Лидса" и Джаррода Боуэна из "Вест Хэма".
Как утверждает UOL Esporte, высокое место в списке трансферных целей "красных" на лето занимает Антони, который забил 12 голов и отдал восемь результативных передач за "Аякс" в этом сезоне.
Согласно слухам, забрать Антони с собой хочет новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг, однако теперь у "красных дьяволов" появился серьезный конкурент в борьбе за 22-летнего бразильца.
18.05.2022 13:00
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источник херня, можно было бы парой строк в хронику это добавить.
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