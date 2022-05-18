"Ливерпуль" интересуется Антони

Бразильский вингер "Аякса" Антони вызывает интерес со стороны "Ливерпуля".

Как известно, "Ливерпуль" до сих пор не совершил прорыв в переговорах с Мохамедом Салахом о новом контракте, а с Садио Мане пока даже не обсуждал продление сотрудничества. Действующие же соглашения обоих истекают уже в следующем году.



Риск лишиться сразу двух ключевых игроков заставляет "Ливерпуль" думать об усилении флангов атаки. С переездом на "Энфилд" связывают Рафинью из "Лидса" и Джаррода Боуэна из "Вест Хэма".



Как утверждает UOL Esporte, высокое место в списке трансферных целей "красных" на лето занимает Антони, который забил 12 голов и отдал восемь результативных передач за "Аякс" в этом сезоне.



Согласно слухам, забрать Антони с собой хочет новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг, однако теперь у "красных дьяволов" появился серьезный конкурент в борьбе за 22-летнего бразильца.