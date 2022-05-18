Фанат "Форест" арестован за нападение на Билли Шарпа
Полиция Ноттингемшира арестовала 31-летнего фаната, который чудовищным образом атаковал "Шеффилд Юнайтед" Билли Шарпа.
Накануне вечером "Ноттингем Форест" в серии послематчевых пенальти одолел "Шеффилд Юнайтед" и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа.
После окончания матча фанаты "лесников" высыпали на поле, и один из болельщиков, разогнавшись, забодал Шарпа, который из-за травмы не принимал участия в матче.
36-летний футболист получил рассечение, которое потребовало наложения швов, а задержанному грубияну теперь грозит тюремный срок.
18.05.2022 12:00
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