Фанат "Форест" арестован за нападение на Билли Шарпа

Полиция Ноттингемшира арестовала 31-летнего фаната, который чудовищным образом атаковал "Шеффилд Юнайтед" Билли Шарпа.

Накануне вечером "Ноттингем Форест" в серии послематчевых пенальти одолел "Шеффилд Юнайтед" и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа.



После окончания матча фанаты "лесников" высыпали на поле, и один из болельщиков, разогнавшись, забодал Шарпа, который из-за травмы не принимал участия в матче.



36-летний футболист получил рассечение, которое потребовало наложения швов, а задержанному грубияну теперь грозит тюремный срок.



