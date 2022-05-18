Светская хроника за среду
"Манчестер Юнайтед" поборется за Свена Ботмана. Усман Дембеле может заменить Тимо Вернера в "Челси". Мартин Шкртел завершил игровую карьеру. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Манчестер Юнайтед" поспорит с "Миланом" за защитника "Лилля" Свена Ботмана. (Football Insider)
"Юнайтед" уже ведет переговоры о покупке защитника "Аякса" Юрриена Тимбера. (Daily Mirror)
"Юнайтед", ПСЖ, "Реал" и "Ювентус" сражаются за полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича. (Calciomercato)
Боссы "Ромы" не в восторге от желания главного тренера Жозе Моуриньо пригласить полузащитника Неманью Матича, который покидает "Юнайтед" свободным агентом. (La Gazzetta dello Sport)
"Челси" находится среди клубов, заинтересованных в вингере "Барселоны", Усмане Дембеле, но для приглашения француза "синим" пришлось бы избавиться от Тимо Вернера. (Football.London)
"Арсенал" и шесть других клубов заинтересованы в полузащитнике Илкае Гюндогане, которого "Манчестер Сити" готов отпустить летом. (Football.London)
Нападающий "Сити" Габриэль Жезус может перейти в "Арсенал", даже если "канониры" не попадут в Лигу Чемпионов. (Metro)
"Арсенал" проявляет интерес к защитнику Самюэлю Умтити, которого "Барселона" решила отпустить в конце сезона. (Daily Star)
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте хочет купить защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (Daily Express)
Защитник Джеймс Тарковски покинет "Бернли" по окончании своего контракта в конце сезона. (90min)
"Лестеру" придется выложить 14 миллионов фунтов, чтобы выкупить взятого в аренду на этот сезон вингера Адемолу Лукмана у "РБ Лейпциг". (The Telegraph)
Другое
Бывший защитник "Ливерпуля" Мартин Шкртел завершил игровую карьеру в возрасте 37 лет. (Daily Mail)
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте получит бонус в 2.5 млн. фунтов, если выведет клуб в Лигу Чемпионов. (The Times)
Бывший вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири, ныне выступающий за "Чикаго Файр", стал самым высокооплачиваемым игроком в МЛС с зарплатой в 6.5 млн. фунтов, потеснив в этой роли экс-нападающего "Юнайтед" Хавьера Эрнандеса. (ESPN)
Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду купил абонемент в элитный спортзал в Чешире стоимостью 255 фунтов в месяц. (Daily Mail)
Полиция Испании ожидает, что на финал Лиги Европы в "Севилью" приедет до 100,000 фанатов "Рейнджерс". (BBC)
18.05.2022 11:00
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трусливые свино-азовцы в полном составе сдались в плен, а зеленьский продолжает снимать видосики и рассказывать о плановой операции по спасению свино-азовцев в которой учавствуют влиятельные международные организации.
Я даже могу назвать эти влиятельные организации - власти ЛДНР.
(ответить)
НАЦИЯ СТУКАЧЕЙ И МРАЗЕЙ
Елена Багаева учительница английского языка в Бурятии. На уроке она сказала, что «война — это плохо, и нельзя желать смерти украинцам». Одна из школьниц записала на диктофон эти слова, отправила своей матери, а та написала уже донос на преподавателя. Елену суд признал виновной и оштрафовал на 40 тысяч рублей
(ответить)
Коли ми були на війні
Коли ми були на війні,
Коли ми були на війні,
Там кожний думав про свою
Кохану або дружину.
Там кожний думав про свою
Кохану або дружину.
І, звісно, думати я міг,
І, звісно, думати я міг,
Коли на люльку я дививсь,
На блакитний її димок,
Коли на люльку я дививсь,
На блакитний її димок.
Як ти мені колись брехала,
Як ти мені колись брехала,
Що серце дівоче своє
Давно вже їншому віддала.
Що серце дівоче своє
Давно вже їншому віддала.
Та я не думав ні про що,
Та я не думав ні про що,
А тільки люльку я курив
З турецьким гірким тютюнцем.
А тільки люльку я курив
З турецьким гірким тютюнцем.
Я лише вірної кулю жду,
Я лише вірної кулю жду,
Щоб вгамувать печаль свою
І щоб припинити нашу ворожнечу.
Щоб вгамувать печаль свою
І щоб припинити нашу ворожнечу.
Коли ми будемо на війні,
Коли ми будемо на війні,
Назустріч кулям полечу,
На вороному своєму коні,
Назустріч кулям полечу,
На вороному своєму коні.
Та видно смерть не для мене
Та видно смерть не для мене
І знову кінь мій вороний
Мене виносить з вогню
І знову кінь мій вороний41
Мене виносить з вогню
СЛАВА УКРАИНЕ ! АЛГА КАЗАХ ЕЛИ ! БЕЙ ОККУПАНТОВ
(ответить)
зеропука окропили УХЕХЕХЕХЕХ
Легендарный баскетболист Леброн Джеймс считает, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.
Джеймс даже предсказал счет 4-3 в пользу «Ливерпуля».
«4-3! You'll Never Walk Alone», — написал Джеймс в Твиттере.
Фанаты в Твиттере отреагировали на мнение Джеймса, и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» вряд ли обрадуется этому.
🗯Ash: «Чувак, наверное, думает, что это будет серия из 7 игр»
🗯Oj: «Занимайся баскетболом, братан»
🗯Lasa: «4-3? Он думает, что они играют в баскетбол?»
🗯Preshylee: «Смешной прогноз на финальную игру»
🗯holy Fcuk: «Он и не подозревал, что «Мадрид» никогда не проигрывала в финалах ЛЧ»
(ответить)
Фонд гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал на год российского гимнаста Ивана Куляка
Куляк в начале марта на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме
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фелиса, ротик наполовину полон или пуст?))000
18.05.2022 08:39 # удалить
narcot
ну да. сосолах-топ на уровне португейского пенсионера. чего тут не орнуть)))))000
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18.05.2022 08:52 #
felix-the-cat
Лучше орни что японец глухой лавочник эффективнее аналду ухехехкхкхкхкх
Ну ты долбаеб даже не понял суть этой статистику по этому че базарить с тобой уххеехехе
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Источник: http://fapl.ru/posts/93230/?c=1#c7567681
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Путин: вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаёт угрозы для России.
Итак:
1. Приближение НАТО к России - угроза.
2. Но состоящие в НАТО Швеция и Финляндия - не угроза.
3. А вот не состоящая в НАТО Украина - угроза.
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