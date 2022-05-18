Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" поборется за Свена Ботмана. Усман Дембеле может заменить Тимо Вернера в "Челси". Мартин Шкртел завершил игровую карьеру. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" поспорит с "Миланом" за защитника "Лилля" Свена Ботмана. (Football Insider)



"Юнайтед" уже ведет переговоры о покупке защитника "Аякса" Юрриена Тимбера. (Daily Mirror)



"Юнайтед", ПСЖ, "Реал" и "Ювентус" сражаются за полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича. (Calciomercato)



Боссы "Ромы" не в восторге от желания главного тренера Жозе Моуриньо пригласить полузащитника Неманью Матича, который покидает "Юнайтед" свободным агентом. (La Gazzetta dello Sport)



"Челси" находится среди клубов, заинтересованных в вингере "Барселоны", Усмане Дембеле, но для приглашения француза "синим" пришлось бы избавиться от Тимо Вернера. (Football.London)



"Арсенал" и шесть других клубов заинтересованы в полузащитнике Илкае Гюндогане, которого "Манчестер Сити" готов отпустить летом. (Football.London)



Нападающий "Сити" Габриэль Жезус может перейти в "Арсенал", даже если "канониры" не попадут в Лигу Чемпионов. (Metro)



"Арсенал" проявляет интерес к защитнику Самюэлю Умтити, которого "Барселона" решила отпустить в конце сезона. (Daily Star)



Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте хочет купить защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (Daily Express)



Защитник Джеймс Тарковски покинет "Бернли" по окончании своего контракта в конце сезона. (90min)



"Лестеру" придется выложить 14 миллионов фунтов, чтобы выкупить взятого в аренду на этот сезон вингера Адемолу Лукмана у "РБ Лейпциг". (The Telegraph)



Другое



Бывший защитник "Ливерпуля" Мартин Шкртел завершил игровую карьеру в возрасте 37 лет. (Daily Mail)



Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте получит бонус в 2.5 млн. фунтов, если выведет клуб в Лигу Чемпионов. (The Times)



Бывший вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири, ныне выступающий за "Чикаго Файр", стал самым высокооплачиваемым игроком в МЛС с зарплатой в 6.5 млн. фунтов, потеснив в этой роли экс-нападающего "Юнайтед" Хавьера Эрнандеса. (ESPN)



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду купил абонемент в элитный спортзал в Чешире стоимостью 255 фунтов в месяц. (Daily Mail)



Полиция Испании ожидает, что на финал Лиги Европы в "Севилью" приедет до 100,000 фанатов "Рейнджерс". (BBC)