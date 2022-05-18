Сделка по "Челси" близка к заключению

Сделка по приобретению "Челси" Тоддом Бели близка к заключению после прорыва в переговорах нынешнего владельца клуба Романа Абрамовича и британского правительства.

Напомним, на днях стало известно, что Бели пока не может завершить покупку "Челси" за 4.25 млрд. фунтов, поскольку у Абрамовича и властей существуют разногласия насчет использования вырученных со сделки денег.



Однако The Times стало известно, что во вторник вечером юристы Абрамовича пришли к решению, которое должно устроить правительство.



Стороны также достигли компромисса по поводу долга в 1.6 млрд. фунтов, который имеется у клуба со "Стэмфорд Бридж" перед российским олигархом.



Наконец, ссылаясь на свой источник, газета сообщает, что директор "синих" Марина Грановская и президент Брюс Бак разделят бонус в 50 млн. фунтов и останутся на своих должностях при новом владельце.