Клопп сравнил своих резервистов с "Феррари" в гараже"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил своих резервистов, добывших победу над "Саутгемптоном", с "Феррари" в гараже".

"Ливерпуль" оставил кучу эмоциональных и физических сил в субботнем финале Кубка Англии против "Челси", поэтому на матч против "Саутгемптона" во вторник Клопп произвел аж девять изменений в стартовом составе.



Экспериментальный состав "красных" сполна оправдал доверие Клоппа, одержав волевую победу 1:2 и продлив интригу в чемпионской гонке Премьер-Лиги до последнего тура, и такого рода вдохновленная игра резервистов тронула Юргена.



"Это немного ошеломительно. То, что сделали парни, по-настоящему трогательно".



"После матча я сказал, что то, как я поступаю с некоторыми из них и как я вынужден поступать ввиду ситуации, является преступлением".



"Это преступление, что Такуми (Минамино) не играет чаще, что находящийся в выдающейся форме Алекс Окслейд-Чемберлен не слишком часто попадает в заявку, что Харви (Эллиотт) долго не играл. Все эти парни справляются, когда получают шанс, и это невероятно".



"Показать такого рода игру при девяти изменениях в составе — это исключительно. У нас было бы гораздо больше проблем, если бы мы сыграли парнями, которые провели 120 минут в субботу".



"Я так доволен игрой. Это слегка трогательно. Вау. Эти парни... Как будто "Феррари" в гараже", — цитирует Клоппа Sky Sports.