Клопп сравнил своих резервистов с "Феррари" в гараже"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил своих резервистов, добывших победу над "Саутгемптоном", с "Феррари" в гараже".

"Ливерпуль" оставил кучу эмоциональных и физических сил в субботнем финале Кубка Англии против "Челси", поэтому на матч против "Саутгемптона" во вторник Клопп произвел аж девять изменений в стартовом составе.

Экспериментальный состав "красных" сполна оправдал доверие Клоппа, одержав волевую победу 1:2 и продлив интригу в чемпионской гонке Премьер-Лиги до последнего тура, и такого рода вдохновленная игра резервистов тронула Юргена.

"Это немного ошеломительно. То, что сделали парни, по-настоящему трогательно".

"После матча я сказал, что то, как я поступаю с некоторыми из них и как я вынужден поступать ввиду ситуации, является преступлением".

"Это преступление, что Такуми (Минамино) не играет чаще, что находящийся в выдающейся форме Алекс Окслейд-Чемберлен не слишком часто попадает в заявку, что Харви (Эллиотт) долго не играл. Все эти парни справляются, когда получают шанс, и это невероятно".

"Показать такого рода игру при девяти изменениях в составе — это исключительно. У нас было бы гораздо больше проблем, если бы мы сыграли парнями, которые провели 120 минут в субботу".

"Я так доволен игрой. Это слегка трогательно. Вау. Эти парни... Как будто "Феррари" в гараже", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2022 07:00

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  1. vals1702 18.05.2022 08:25 # vals1702
    браво парни! даже вредина адкинсон не сдюжил против красной машины!

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  2. quavo 18.05.2022 07:51 # quavo
    уахахах, москвичи на заводе рыно чисто

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