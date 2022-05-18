"Ноттингем Форест" и "Хаддерсфилд" сыграют в финале плей-офф Чемпионшипа

Ноттингем Форест Заключительную путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон разыграют "Ноттингем Форест" и "Хаддерсфилд".

Накануне вечером "Ноттингем Форест" только в серии пенальти смог сломить сопротивление "Шеффилд Юнайтед" в рамках полуфинала плей-офф Чемпионшипа (3:3 по сумме двух матчей).

Возможность впервые за 23 года выйти в высший дивизион "лесникам" обеспечил их французский голкипер Брис Самба, отразивший три удара в серии 11-метровых.

Соперником "Форест" по назначенному на 29 мая финалу плей-офф Чемпионшипа будет "Хаддерсфилд", который по сумме двух матчей оказался сильнее "Лутона" (2:1).

Добавим, регулярный сезон Чемпионшипа "Форест" и "Хаддерсфилд" завершили на четвертом и третьем местах, соответственно, позади взявших прямые путевки наверх "Фулхэма" и "Борнмута".


Метки Ноттингем Форест, Хаддерсфилд, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2022 06:00

Количество просмотров Просмотров: 481

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Последние комментарии:




  1. shakur 18.05.2022 06:27 # shakur
    Похоже, клубы с историей хороши в сериях пенальти.

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  2. bangladesh 18.05.2022 06:09 # bangladesh
    Даже у Нотингем Форест есть 1 ЛЧ, безтрофейная голубая помойка)

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