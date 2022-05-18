"Ноттингем Форест" и "Хаддерсфилд" сыграют в финале плей-офф Чемпионшипа

Заключительную путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон разыграют "Ноттингем Форест" и "Хаддерсфилд".

Накануне вечером "Ноттингем Форест" только в серии пенальти смог сломить сопротивление "Шеффилд Юнайтед" в рамках полуфинала плей-офф Чемпионшипа (3:3 по сумме двух матчей).



Возможность впервые за 23 года выйти в высший дивизион "лесникам" обеспечил их французский голкипер Брис Самба, отразивший три удара в серии 11-метровых.



Соперником "Форест" по назначенному на 29 мая финалу плей-офф Чемпионшипа будет "Хаддерсфилд", который по сумме двух матчей оказался сильнее "Лутона" (2:1).



Добавим, регулярный сезон Чемпионшипа "Форест" и "Хаддерсфилд" завершили на четвертом и третьем местах, соответственно, позади взявших прямые путевки наверх "Фулхэма" и "Борнмута".