"Ноттингем Форест" и "Хаддерсфилд" сыграют в финале плей-офф Чемпионшипа
Заключительную путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон разыграют "Ноттингем Форест" и "Хаддерсфилд".
Накануне вечером "Ноттингем Форест" только в серии пенальти смог сломить сопротивление "Шеффилд Юнайтед" в рамках полуфинала плей-офф Чемпионшипа (3:3 по сумме двух матчей).
Возможность впервые за 23 года выйти в высший дивизион "лесникам" обеспечил их французский голкипер Брис Самба, отразивший три удара в серии 11-метровых.
Соперником "Форест" по назначенному на 29 мая финалу плей-офф Чемпионшипа будет "Хаддерсфилд", который по сумме двух матчей оказался сильнее "Лутона" (2:1).
Добавим, регулярный сезон Чемпионшипа "Форест" и "Хаддерсфилд" завершили на четвертом и третьем местах, соответственно, позади взявших прямые путевки наверх "Фулхэма" и "Борнмута".
18.05.2022 06:00
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Похоже, клубы с историей хороши в сериях пенальти.
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Даже у Нотингем Форест есть 1 ЛЧ, безтрофейная голубая помойка)
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