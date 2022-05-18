"Ньюкасл" готов вернуться за Дином Хендерсоном

"Ньюкасл" сохраняет интерес к голкиперу "Манчестр Юнайтед" Дину Хендерсону, однако вариант с арендой выглядит вероятнее, нежели постоянный трансфер.

"Ньюкасл" пытался заполучить Хендерсона еще на исходе зимнего трансферного окна, и "Юнайтед" был готов отпустить Дина за практикой, однако сделка сорвалась из-за того, что первый номер "сорок" Мартин Дубравка отказался переходить в противоположном направлении.



Как утверждает Manchester Evening News, "Ньюкасл" по-прежнему хочет Хендерсона, а Дин в свою очередь открыт к переходу в значительно окрепшую команду с "Сент-Джеймс Парк".



По слухам, "Ньюкасл" готов выложить 40 миллионов фунтов за Хендерсона, однако куда вероятнее выглядит вариант с уходом 25-летнего англичанина в аренду.



"Красные дьяволы" дорожат Хендерсоном, чей контракт с зарплатой в 110,000 фунтов в неделю истекает только в 2025 году, и не хотят продавать своего воспитанника, пускай тот и остается за спиной у Давида Де Хеа.