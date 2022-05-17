"Тоттенхэм" потратит 68 млн. фунтов на Ромеро и Кулусевски

После окончания этого сезона "Тоттенхэм" потратит 68 миллионов фунтов на выкуп защитника Кристиана Ромеро и вингера Деяна Кулусевски.

Напомним, Ромеро "шпоры" взяли в аренду у "Аталанты" прошлым летом с опцией выкупа за 42.5 млн. фунтов. Несмотря на ряд травм, Кристиан сыграл 30 матчей в этом сезоне во всех соревнованиях.



Кулусевски присоединился к "Тоттенхэму" только в январе, перебравшись из "Ювентуса" тоже на правах аренды. С тех пор Деян забил три гола и отдал восемь результативных передач в 19 матчах, быстро став любимчиком местных болельщиков.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, оба игрока сделали достаточно, чтобы заслужить постоянные контракты в "Тоттенхэме". Главный тренер "шпор" Антонио Конте очень доволен тем и другим.



Выкуп 24-летнего аргентинца и 22-летнего шведа, как предполагает Романо, обойдется "Тоттенхэму" суммарно в 80 млн. евро (67 млн. фунтов). Интрига лишь в том, сколько денег останется от трансферного бюджета Конте после двух этих приобретений.