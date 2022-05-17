Рафинья договорился с "Барселоной"

Вингер "Лидса" Рафинья согласовал условия личного контракта с "Барселоной".

Агент Деку, представляющий интересы Рафиньи, приходится "Барселоне" бывшим игроком, поэтому процесс переговоров был гладким, однако преждевременно говорить, что трансфер 25-летнего бразильца — вопрос решенный.



"Барселоне" и "Лидсу" еще предстоит договориться между собой, но прямо сейчас у тех и других есть более насущные задачи.



"Барселона" активно освобождает место для новичков и разгружает зарплатную ведомость, тогда как "Лидс" сосредоточен на борьбе за выживание в Премьер-Лиге.



Как сообщает Goal, в случае вылета "Лидса" Рафинья может быть выкуплен за фиксированную сумму в 21 миллион фунтов. Иначе компенсацию за игрока придется согласовывать.



Если сделка состоится, Рафинья получит на "Ноу Камп" контракт до 2027 года с зарплатой вдвое больше, нежели он имеет на "Элланд Роуд".