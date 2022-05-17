Босс "Ювентуса" подтвердил встречу с представителями Погба

Генеральный директор "Ювентуса" Маурицио Арривабене подтвердил встречу с представителями полузащитника Поля Погба.

В минувший понедельник представители Погба посетили Турин, чтобы встретиться с Арривабене и обсудить условия возвращения Поля в "Ювентус".



Арривабене подтверждает сам факт встречи, хотя и уверяет, что Погба, чей контракт с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, не был главной темой для обсуждений.



"Он игрок "Манчестер Юнайтед". Мы уважаем его, и в первую очень нам бы пришлось уведомить его клуб ввиду джентльменской договоренности. У него тот же агент, что у Мойзе Кина и Луки Пеллегрини, так что переговоры — это часть рутины. Он не был главной темой".



"Я согласен, что нам бы пригодился классный полузащитник, поэтому мы изучаем наши возможности", — сообщил Арривабене Sky Sport Italy.



Тем временем, как утверждает Gazzetta dello Sport, "Ювентус" готов платить Погба только 6.3 млн. фунтов в год плюс бонусы. Поль хочет чуть больше, поэтому сохраняется вероятность, что 29-летний француз отправится в ПСЖ.