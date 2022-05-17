"Вест Хэм" хочет купить Эммануэля Денниса

"Вест Хэм" хочет приобрести нападающего "Уотфорда" Эммануэля Денниса, оцениваемого минимум в 20 миллионов фунтов.

Деннис забил 10 голов и отдал шесть результативных передач за "Уотфорд" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако этого оказалось недостаточно, чтобы "шершни" избежали вылета.



Несмотря на выбывание "Уотфорда" назад в Чемпионшип, Эммануэль имеет все шансы остаться в Премьер-Лиге. Как сообщает Daily Mirror, "Вест Хэм" высоко оценивает свои шансы переманить 23-летнего нигерийца.



Вместе с тем Деннису нужно будет согласиться на понижение зарплаты ради перехода в лондонский клуб, который уже несколько трансферных окон ищет себе нового нападающего.



На следующей недели представители Денниса собираются провести переговоры с "Уотфордом". Ожидается, что Эммануэль, в услугах которого также заинтересован "Ньюкасл", получит зеленый свет на поиск нового клуба.