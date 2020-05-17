Тен Хаг рассказал, что у него были и другие предложения

Голландский тренер Эрик Тен Хаг признался, что у него были предложения от других клубов, помимо "Манчестер Юнайтед".

Завершив сезон с "Аяксом" в минувший уикенд, теперь Тен Хаг может полностью сосредоточиться на работе в "Юнайтед", с которым он еще в прошлом месяце заключил трехлетний контракт.



По словам Тен Хага, другие клубы, которые к нему обращались, превосходили "красных дьяволов" в плане "фундамента", однако сложность этого испытания не испугала Эрика.



"У меня были варианты работы с другими клубами, где лучше фундамент. Но я выбрал "Манчестер Юнайтед". Там нужно разобраться с некоторыми вещами, и в этом мой вызов. Мы с клубом на одной волне в плане того, как я хочу сделать это", — сообщил Тен Хаг De Telegraaf.