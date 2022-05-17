Премьер-Лига одобрит покупку Тоддом Бели "Челси"

Уже на этой неделе Премьер-Лига одобрит сделку по приобретению Тоддом Бели "Челси".

Лишь накануне стало известно, что из-за разногласий нынешнего владельца "Челси" Романа Абрамовича и британского правительства продажа клуба за 4.25 млрд. фунтов может сорваться.



По всей видимости, это единственное препятствие, потому что у Премьер-Лиги претензий к Бели нет. Как сообщает The Telegraph, американский бизнесмен устраивает руководство лиги в качестве потенциального владельца клуба.



Пройдя проверку Премьер-Лиги, Бели будет дожидаться, чем разрешится конфликт Абрамовича и властей. Издание отмечает, что консорциум Тодда не принимает участия в соответствующих переговорах и не может повлиять на процесс.



Добавим, что специальная лицензия, позволяющая "Челси" функционировать под санкциями, истекает 31 мая. А если в начале июня сделка все еще не будет заключена, Премьер-Лига не сможет допустить "синих" к следующему сезону.