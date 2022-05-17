Чилуэлл возобновил тренировки в общей группе

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл провел свою первую тренировку в общей группе после травмы колена.

25-летний Чилуэлл находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса" 23 ноября. Консервативное лечение Бену не помогло, и в конце декабря игрок был прооперирован.



"Синие" никогда не называли сроки восстановления Чилуэлла, однако ожидалось, что Бен пропустит остаток этого сезона.



Но даже если Чилуэлл не примет участия в заключительных матчах кампании Премьер-Лиги против "Лестера" и "Уотфорда", восстановление Бена уже завершено.



Как сообщает Evening Standard, партнеры по команде аплодисментами поприветствовали Чилуэлла перед его первой за последние полгода полноценной тренировкой.