Чилуэлл возобновил тренировки в общей группе
Защитник "Челси" Бен Чилуэлл провел свою первую тренировку в общей группе после травмы колена.
25-летний Чилуэлл находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса" 23 ноября. Консервативное лечение Бену не помогло, и в конце декабря игрок был прооперирован.
"Синие" никогда не называли сроки восстановления Чилуэлла, однако ожидалось, что Бен пропустит остаток этого сезона.
Но даже если Чилуэлл не примет участия в заключительных матчах кампании Премьер-Лиги против "Лестера" и "Уотфорда", восстановление Бена уже завершено.
Как сообщает Evening Standard, партнеры по команде аплодисментами поприветствовали Чилуэлла перед его первой за последние полгода полноценной тренировкой.
17.05.2022 17:00
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