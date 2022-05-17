Чилуэлл возобновил тренировки в общей группе

Бен Чилуэлл Защитник "Челси" Бен Чилуэлл провел свою первую тренировку в общей группе после травмы колена.

25-летний Чилуэлл находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса" 23 ноября. Консервативное лечение Бену не помогло, и в конце декабря игрок был прооперирован.

"Синие" никогда не называли сроки восстановления Чилуэлла, однако ожидалось, что Бен пропустит остаток этого сезона.

Но даже если Чилуэлл не примет участия в заключительных матчах кампании Премьер-Лиги против "Лестера" и "Уотфорда", восстановление Бена уже завершено.

Как сообщает Evening Standard, партнеры по команде аплодисментами поприветствовали Чилуэлла перед его первой за последние полгода полноценной тренировкой.


Метки травмы, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 102



Поиск: