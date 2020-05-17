Клопп: "Мбаппе нравится "Ливерпулю"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клубу интересен нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.
Как известно, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце этого сезона. Несмотря на это, запросы Килиана по зарплате делают невозможным для "Ливерпуля" побороться за 23-летнего француза.
Согласно слухам, "Реал" готов платить Мбаппе 25 миллионов фунтов в год. Поэтому при вопросе насчет Килиана Клопп сперва отшутился, а затем взял самоотвод.
"Вообще-то, мне нечего сказать об этом кроме того, что между Килианом и "Ливерпулем" все согласовано, все в порядке".
"Конечно, он нам нравится. Если он вам не нравится, с вами что-то не так. Но нет, мы не собираемся подписывать его, мы не участвуем в такого рода битвах. Для этого есть другие клубы, и это нормально. Он отличный игрок", — цитирует Клоппа Daily Mail.
17.05.2022 16:00
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а нравится ли Мбаппе ливерпул (вечно вторая команда, не способная выиграть АПЛ)?
вопрос риторический...
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