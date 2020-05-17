Клопп: "Мбаппе нравится "Ливерпулю"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клубу интересен нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Как известно, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце этого сезона. Несмотря на это, запросы Килиана по зарплате делают невозможным для "Ливерпуля" побороться за 23-летнего француза.



Согласно слухам, "Реал" готов платить Мбаппе 25 миллионов фунтов в год. Поэтому при вопросе насчет Килиана Клопп сперва отшутился, а затем взял самоотвод.



"Вообще-то, мне нечего сказать об этом кроме того, что между Килианом и "Ливерпулем" все согласовано, все в порядке".



"Конечно, он нам нравится. Если он вам не нравится, с вами что-то не так. Но нет, мы не собираемся подписывать его, мы не участвуем в такого рода битвах. Для этого есть другие клубы, и это нормально. Он отличный игрок", — цитирует Клоппа Daily Mail.