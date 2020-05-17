Каррагер оценил в 80% вероятность победы "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов

Ливерпуль Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер оценил в 80 процентов вероятность победы "Ливерпуля" над "Реалом" в финале Лиги Чемпионов.

В преддверии выезда к "Саутгемптону" в рамках Премьер-Лиги главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что побережет Виргила Ван Дейка и Садио Мане.

И Каррагер полностью поддерживает это решение, свидетельствующее о приоритете Клоппа на остаток сезона.

"Люди могу спросить, что важнее: Премьер-Лига или Лига Чемпионов? Но шансы "Ливерпуля" выиграть Лигу Чемпионов выше".

"Думаю, если "Ливерпуль" сыграет своим сильнейшим составом в финале Лиги Чемпионов, то выиграет этот матч с вероятностью в 80 процентов. Я правда в это верю".

"Вы должны вспомнить, что между двумя полуфинальными матчами Лиги Чемпионов и "Ливерпуль", и "Манчестер Сити" делали много изменений в составе — "Ливерпуль" против "Ньюкасла", а "Манчестер Сити" против "Лидса". Это говорит, насколько важна Лига Чемпионов для них".

"Так что "Ливерпуль" определенно не сыграет сильнейшим составом (против "Саутгемптона")", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 17.05.2022 15:47 # true-manc
    20% в лучшем случае при хорошем стечении обстоятельств

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  2. breadpeat 17.05.2022 15:15 # breadpeat
    Брат, все готовятся к финалу, отложи и ты пока певко...

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  3. electric 17.05.2022 15:02 # electric
    КНЯЗИ!!!

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