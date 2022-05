Светская хроника за вторник

Килиан Мбаппе установил контакт с "Ливерпулем". Юрриен Тимбер последует за Эриком Тен Хагом в "Манчестер Юнайтед". Жозе Моуриньо может вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Защитник "Монако" Бенуа Бадиашиле подтвердил, что контактирует с рядом клубов Премьер-Лиги. (The Sun)



Центральный защитник "Аякса" Юрриен Тимбер, вероятно, последует за тренером Эриком Тен Хагом в "Манчестер Юнайтед". (The Sun)



На прошлой неделе представители нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе установили контакт с "Ливерпулем". (Marca)



"Реал" готов отпустить полузащитника Каземиро в "Челси" за 42.5 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Лион" собирается выкупить полузащитника Танги Ндомбеле у "Тоттенхэма" после окончания аренды. (Football Insider)



Нападающий Пауло Дибала не перейдет в "Арсенал" без Лиги Чемпионов. (The Sun)



Защитник "Арсенала" Константинос Мавропанос останется в "Штутгарте" насовсем после окончания аренды. (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" сохраняет интерес к вингеру "Лидса" Рафинье, о покупке которого договаривается "Барселона". (90min)



"Ньюкасл" и "Астон Вилла" лидируют в борьбе за полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса. (Football Insider)



"Вилла" готова платить полузащитнику "Марселя" Бубакару Камара 150,000 фунтов в неделю. (Ekrem Konur)



Голкипер Бен Фостер покинет "Уотфорд" в конце сезона. (The Independent)



Другое



"Ньюкасл" хочет переманить главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо. (Marca)



Звездный фанат "Арсенала" Пирс Морган потребовал увольнения главного тренера "канониров" Микеля Артеты после поражения от "Ньюкасла". (Daily Express)



Обезопасив "Рединг" от вылета из Чемпионшипа, Пол Инс был утвержден главным тренером клуба на постоянной основе. (The Guardian)



Экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл может возобновить тренерскую карьеру после 23 месяцев перерыва, возглавив КПР из Чемпионшипа. (talkSPORT)



Бывший нападающий "Юнайтед" Дуайт Йорк возглавил австралийский клуб "Макартур". (Daily Mail)



Защитник Вильям Салиба, принадлежащий "Арсеналу", был признан лучшим молодым игроком французской Лиги 1 в сезоне 2021/22. (Evening Standard)



Экс-полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе отказался сыграть за ПСЖ из-за ЛГБТ-символики на форме. (L'Equipe)