Ришарлисон хочет уйти из "Эвертона" в большой клуб

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон хочет покинуть мерсисайдский клуб грядущим летом.

Ришарлисон является лучшим бомбардиром "Эвертона" в этом сезоне, забив девять голов в рамках Премьер-Лиги, однако "ириски" лишь сражаются за выживание, что совершенно не соответствует амбициям звезды сборной Бразилии.



Как утверждает Goal Brasil, Ришарлисон настроен променять команду Фрэнка Лэмпарда на клуб, где он сможет претендовать на трофеи.



В данный момент представители Ришарлисона контактируют с различными европейскими грандами, но приоритет 25-летнего нападающего — остаться в Премьер-Лиге.



Ришарлисон забил 52 гола и отдал 14 результативных передач в 151 матче за "Эвертон" после своего перехода из "Уотфорда" за 35 миллионов фунтов плюс 15 млн. фунтов в виде бонусов в 2018 году.



Добавим, в прошлом бразильца связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед" и "Реал".