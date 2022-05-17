Ришарлисон хочет уйти из "Эвертона" в большой клуб
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон хочет покинуть мерсисайдский клуб грядущим летом.
Ришарлисон является лучшим бомбардиром "Эвертона" в этом сезоне, забив девять голов в рамках Премьер-Лиги, однако "ириски" лишь сражаются за выживание, что совершенно не соответствует амбициям звезды сборной Бразилии.
Как утверждает Goal Brasil, Ришарлисон настроен променять команду Фрэнка Лэмпарда на клуб, где он сможет претендовать на трофеи.
В данный момент представители Ришарлисона контактируют с различными европейскими грандами, но приоритет 25-летнего нападающего — остаться в Премьер-Лиге.
Ришарлисон забил 52 гола и отдал 14 результативных передач в 151 матче за "Эвертон" после своего перехода из "Уотфорда" за 35 миллионов фунтов плюс 15 млн. фунтов в виде бонусов в 2018 году.
Добавим, в прошлом бразильца связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед" и "Реал".
17.05.2022 13:00
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Последние комментарии:
Похоже парнишка с детства за Ньюкасл
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конечно же в щесли. вместо(е) с лукакО. фаер уже в руку взял, а там и в раздевалке куда надо применит, когда песню новичка будет исполнять
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Запомнился только с вечно недовольным лицом.
Есть внём внутреннее желание побеждать как у Суареса и сейчас у Диаса, этот неугасаемый внутренний огонь. Но порой это выражается в чрезмерную агрессию и красные карточки. Травмы Тьяго в прошлом сезоне не прощу, игрок итак тяжело вливался в коллектив, переболел короной, а его первобытный подкат выкинул Тьяго на месяца из большого футбола.
Потенциал у него безусловно есть. Но если выкинет такое в большом клубе, то сразу же получит клеймо и станет целью для СМИ и игроком с определенной репутацией у судей. ему нужен тренер, который сможет перенаправить его агрессию в нужное русло и обуздает его талант. Может усилить Арсенал. В других клубах АПЛ из топ 6 я его не вижу.
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Файер в руках! угадайте в какой клуб он хочет перейти?!
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говноигрок. Симулянт и мразь
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Это же редчайший долбан. Достаточно вспомнить как он минут 7 лежал на поле перед своей штрафной площадкой, в то время как вокруг него игра шла. И судья, зная какой это симулянт, игру не остановил.
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