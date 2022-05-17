Хазенхюттль: "Матч с "Ливерпулем" — наш финал Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль заявил, что матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" будет подобен финалу Лиги Чемпионов для его команды.

Во вторник вечером "Саутгемптон" проведет свой заключительный домашний матч в этом сезоне, и противостоять "святым" будет продолжающий борьбу за все четыре доступных трофея "Ливерпуль".



И хотя у "Саутгемптона" уже нет никакой турнирной мотивации, Хазенхюттль уверен, что статус соперника заставит его команду не ударить в грязь лицом перед своими болельщиками.



"Наши фанаты знают, что за команда нам противостоит, насколько это тяжело, и в какой форме они находятся. Даже если у них есть травмы, против финалиста Лиги Чемпионов теб не может быть легко".



"Это наш финал Лиги Чемпионов, если хотите, и мы выложимся без остатка. Команда сделает все, чтобы фанаты гордились ей", — цитирует Хазенхюттля Daily Mail.