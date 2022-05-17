Хазенхюттль: "Матч с "Ливерпулем" — наш финал Лиги Чемпионов"
Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль заявил, что матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" будет подобен финалу Лиги Чемпионов для его команды.
Во вторник вечером "Саутгемптон" проведет свой заключительный домашний матч в этом сезоне, и противостоять "святым" будет продолжающий борьбу за все четыре доступных трофея "Ливерпуль".
И хотя у "Саутгемптона" уже нет никакой турнирной мотивации, Хазенхюттль уверен, что статус соперника заставит его команду не ударить в грязь лицом перед своими болельщиками.
"Наши фанаты знают, что за команда нам противостоит, насколько это тяжело, и в какой форме они находятся. Даже если у них есть травмы, против финалиста Лиги Чемпионов теб не может быть легко".
"Это наш финал Лиги Чемпионов, если хотите, и мы выложимся без остатка. Команда сделает все, чтобы фанаты гордились ей", — цитирует Хазенхюттля Daily Mail.
17.05.2022 12:00
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Без шансов, даже без ВВД, Салаха и Фаба. Будет разгром.
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Теперь осталось только чтобы слова не разошлись с делом.
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