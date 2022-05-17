Премьер-Лига. Анонс матча вторника

Во вторник, 17 мая, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Саутгемптоном" и "Ливерпулем". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

САУТГЕМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 21:45 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" потерпел семь поражений в 10 последних матчах Премьер-Лиги — как и в 26 предыдущих. Только один из девяти своих голов в этом сезоне в рамках чемпионата капитан "святых" Джеймс Уорд-Проуз забил на "Сент-Мэри".



"Манчестер Сити" досрочно станет чемпионом Премьер-Лиги, если "Ливерпуль" проиграет. В этом сезоне "красные" одержали 10 побед в 19 матчах против команд, которые сейчас находятся в нижней половине таблицы, потеряв очки лишь с "Брентфордом" в сентябре (3:3).



"Саутгемптон" проиграл восемь из девяти последних встреч с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге (1 победа). Но последний выезд "красных" на "Сент-Мэри" в рамках чемпионата обернулся поражением — 1:0 в январе 2021, когда единственный гол забил Данни Ингс.



На текущей неделе лазарет "Саутгемптона" должны покинуть Фрэйзер Форстер и Стюарт Армстронг.



"Ливерпуль" побережет в этом матче Виргила Ван Дейка и Мохамеда Салаха. Также вне игры Фабиньо, а Энди Робертсон под вопросом из-за мышечной судороги.