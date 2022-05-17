"Вест Хэм" хочет наградить Боуэна новым контрактом

"Вест Хэм" хочет наградить вингера Джаррода Боуэна новым контрактом с удвоенной зарплатой.

Сейчас 25-летний Боуэн проводит свой лучший сезон в карьере, забив 18 голов и отдав 11 результативных передач за "молотобойцев" во всех соревнованиях.



При этом Джаррод получает в "Вест Хэме" 60,000 фунтов в неделю — довольно скромную зарплату для игрока, который демонстрирует такую результативность и который привлекает интерес клубов вроде "Ливерпуля".



От действующего контракта Боуэна остается еще три полных года, однако "Вест Хэм" уже сейчас хочет продлить сотрудничество с Джарродом, который в случае заключения новой сделки сможет приблизиться к самому высокооплачиваемому игроку команды Дэвида Мойеса в лице защитника Курта Зума (125,000 фунтов в неделю), сообщает Daily Mail.



Добавим, что Боуэн стал первым со времен легендарного Паоло Ди Канио игроком, продемонстрировавшим двузначные показатели по голам и результативным передачам за "Вест Хэм" в течение сезона Премьер-Лиги.