Александер-Арнольд хочет больше трофеев

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что по-прежнему голоден до трофеев.

К своим 23 годам Александер-Арнольд успел выиграть Лигу, Чемпионов, Премьер-Лигу, Кубок Лиги, Суперкубок Европы, клубный Чемпионат Мира — а также Кубок Англии в минувший уикед.



Однако Трент совершенно не чувствует насыщения и надеется, что последующие годы будут столь же успешными.



"В детстве я и подумать не мог, что выиграю все эти трофеи. Когда видишь легендарных игроков, которые делали это прежде, то думаешь, что это невероятно. И теперь, когда я сам сделал это в столь молодом возрасте, это как исполнение мечты".



"Надеюсь, я выиграю еще много трофеев. Я полон мотивации, чтобы выиграть их все снова. Я хочу оставить свой след и реализовать свой потенциал".



"Для меня нет границ, поэтому я хочу продолжать в том же духе, не расслабляясь и никогда не довольствуясь достигнутым".



"Я буду упорно трудиться, буду стараться выиграть еще выиграть больше трофеев, и надеюсь, в конце сезона я смогу гордиться своими достижениями. Пока мои дела идут не слишком плохо, ведь правда?"



"Надеюсь, через 5-10 лет мои достижения будут больше и лучше", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mail.