Александер-Арнольд хочет больше трофеев

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что по-прежнему голоден до трофеев.

К своим 23 годам Александер-Арнольд успел выиграть Лигу, Чемпионов, Премьер-Лигу, Кубок Лиги, Суперкубок Европы, клубный Чемпионат Мира — а также Кубок Англии в минувший уикед.

Однако Трент совершенно не чувствует насыщения и надеется, что последующие годы будут столь же успешными.

"В детстве я и подумать не мог, что выиграю все эти трофеи. Когда видишь легендарных игроков, которые делали это прежде, то думаешь, что это невероятно. И теперь, когда я сам сделал это в столь молодом возрасте, это как исполнение мечты".

"Надеюсь, я выиграю еще много трофеев. Я полон мотивации, чтобы выиграть их все снова. Я хочу оставить свой след и реализовать свой потенциал".

"Для меня нет границ, поэтому я хочу продолжать в том же духе, не расслабляясь и никогда не довольствуясь достигнутым".

"Я буду упорно трудиться, буду стараться выиграть еще выиграть больше трофеев, и надеюсь, в конце сезона я смогу гордиться своими достижениями. Пока мои дела идут не слишком плохо, ведь правда?"

"Надеюсь, через 5-10 лет мои достижения будут больше и лучше", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mail.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 17.05.2022 09:37 # liverbro
    Сейчас королева сруманк сюда в комментарии что-то высрет из своей ротовой промежности)

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  2. iska95 17.05.2022 09:17 # iska95
    Король!!! сру манк 0 (ноль) эта цифра запомни ее...она будет сниться тебе еще долго

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  3. slash-lfc 17.05.2022 09:13 # slash-lfc
    К КОРОЛЯМ нужно переходить после ухода Уолкера в таком случае

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