Александер-Арнольд хочет больше трофеев
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что по-прежнему голоден до трофеев.
К своим 23 годам Александер-Арнольд успел выиграть Лигу, Чемпионов, Премьер-Лигу, Кубок Лиги, Суперкубок Европы, клубный Чемпионат Мира — а также Кубок Англии в минувший уикед.
Однако Трент совершенно не чувствует насыщения и надеется, что последующие годы будут столь же успешными.
"В детстве я и подумать не мог, что выиграю все эти трофеи. Когда видишь легендарных игроков, которые делали это прежде, то думаешь, что это невероятно. И теперь, когда я сам сделал это в столь молодом возрасте, это как исполнение мечты".
"Надеюсь, я выиграю еще много трофеев. Я полон мотивации, чтобы выиграть их все снова. Я хочу оставить свой след и реализовать свой потенциал".
"Для меня нет границ, поэтому я хочу продолжать в том же духе, не расслабляясь и никогда не довольствуясь достигнутым".
"Я буду упорно трудиться, буду стараться выиграть еще выиграть больше трофеев, и надеюсь, в конце сезона я смогу гордиться своими достижениями. Пока мои дела идут не слишком плохо, ведь правда?"
"Надеюсь, через 5-10 лет мои достижения будут больше и лучше", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mail.
17.05.2022 09:00
Просмотров: 416
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сейчас королева сруманк сюда в комментарии что-то высрет из своей ротовой промежности)
(ответить)
Король!!! сру манк 0 (ноль) эта цифра запомни ее...она будет сниться тебе еще долго
(ответить)
К КОРОЛЯМ нужно переходить после ухода Уолкера в таком случае
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий