Джака: "Арсенал" не заслуживает выступать в Лиге Чемпионов"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что его команда не заслуживает участия в Лиге Чемпионов своей провальной игрой против "Ньюкасла".
Поражение 2:0 от "Ньюкасла" в понедельник вечером не позволило "Арсеналу" вернуться на четвертую строчку в Премьер-Лиге. "Канониры" остались пятыми, в двух очках позади "Тоттенхэма".
По мнению Джаки, его команда дрогнула, оказавшись под давлением от борьбы за путевку в Лигу Чемпионов.
"Мы хотели провести большой матч, но этого не случилось. Люди всегда говорят о лидерах, но мы играем не в теннис, мы играем в футбол. Если кто-нибудь не готов, оставайся дома".
"Приехать сюда и сыграть таким образом было недопустимо. Мы выглядели очень плохо. План на игру был совершенно другим. Мы провели совершенно другой матч, нежели предполагалось".
"Соперник просто перебегал нас — с первой минуты и до 96-й. Когда играешь таким образом, ты не заслуживаешь выступать в Лиге Чемпионов".
"Люди говорят о давлении, но если ты не умеешь выдерживать давление, это заканчивается так, как сегодня. Похоже, у нас есть проблемы с этим", — сообщил Джака BBC.
17.05.2022 08:00
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Правильно. Нефига с такой игрой в ЛЧ выступать. Тоттенхэм пускай играет. Заслужили больше.
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