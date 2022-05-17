Джака: "Арсенал" не заслуживает выступать в Лиге Чемпионов"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что его команда не заслуживает участия в Лиге Чемпионов своей провальной игрой против "Ньюкасла".

Поражение 2:0 от "Ньюкасла" в понедельник вечером не позволило "Арсеналу" вернуться на четвертую строчку в Премьер-Лиге. "Канониры" остались пятыми, в двух очках позади "Тоттенхэма".



По мнению Джаки, его команда дрогнула, оказавшись под давлением от борьбы за путевку в Лигу Чемпионов.



"Мы хотели провести большой матч, но этого не случилось. Люди всегда говорят о лидерах, но мы играем не в теннис, мы играем в футбол. Если кто-нибудь не готов, оставайся дома".



"Приехать сюда и сыграть таким образом было недопустимо. Мы выглядели очень плохо. План на игру был совершенно другим. Мы провели совершенно другой матч, нежели предполагалось".



"Соперник просто перебегал нас — с первой минуты и до 96-й. Когда играешь таким образом, ты не заслуживаешь выступать в Лиге Чемпионов".



"Люди говорят о давлении, но если ты не умеешь выдерживать давление, это заканчивается так, как сегодня. Похоже, у нас есть проблемы с этим", — сообщил Джака BBC.