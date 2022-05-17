Ван Дейк и Салах не помогут "Ливерпулю" против "Саугемптона"
Ключевые игроки "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк и нападающий Мохамед Салах не помогут своей команде в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" во вторник вечером.
В победном для "Ливерпуля" финале Кубка Англии против "Челси" в минувшую субботу Ван Дейк и Салах вынужденно покинули поле, получив травмы колена и паха, соответственно.
Оба повреждения не выглядят серьезными, однако приближающийся финал Лиги Чемпионов против "Реала" не позволяет главному тренеру "красных" Юргену Клоппу рисковать ведущим защитником и лучшим бомбардиром на "Сент-Мэри".
"Они оба в порядке. Цель для обоих — принять участие в матче на выходных (против "Вулверхэмптона"). Принять по-настоящему. Со скамейки, чтобы выйти на несколько минут, или в старте — мы еще посмотрим. Это было бы идеально для них, если нет, мы будем двигаться день за днем".
"Для них все выглядит очень позитивно. Я не сомневаюсь насчет их готовности к финалу. У них вполне реальные шансы сыграть против "Вулверхэмптона" — но не во вторник", — цитирует Клоппа Daily Mail.
17.05.2022 07:00
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матип + диаз-мане-жопа.
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Могли бы и на среду матч назначить
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вполне логично.
с большей вероятностью состав на матч будет крайне экспериментальным.
парни сильно устали после финала, а рисковать игроками основы перед финалом ЛЧ никто не хочет.
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