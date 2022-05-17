Артета: "Арсенал" был в 10 раз лучше"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что его команда вчистую провалила матч против "Ньюкасла".
В понедельник вечером "Арсенал" беззубо проиграл на "Сент-Джеймс Парк" со счетом 2:0, упустив инициативу в борьбе за четвертое место Премьер-Лиги.
Артете очень непросто смириться с таким оглушительным провалом, который, вероятно, ставит крест на надеждах "канониров" попасть в Лигу Чемпионов.
"Это было по-настоящему сложно проглотить. "Ньюкасл" победил комфортно, и это заслуженно. Они были гораздо лучше нас с первой минуты и до последней. Наша игра никуда не годилась".
"Они были лучше в каждом отношении. Мы плохо обращались с мячом. Сегодня вечером много всего произошло, мы были вынуждены делать замены из-за травм, но это не оправдание. "Ньюкасл" заслужил выиграть матч".
"Я крайне расстроен. "Ньюкасл" был в 10 раз лучше нас и полностью заслужил победу. Такая игра ничуть не соответствует уровню Лиги Чемпионов, куда мы хотим попасть".
"Если вы посмотрите на нашу команду в данный момент, то есть много вопросов по многим позициям ввиду травм и дисквалификаций. Но это не оправдание. Сегодня мы провалились", — сообщил Артета Sky Sports.
17.05.2022 06:00
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В заголовке Арсенал был в 10 раз лучше. В тексте Ньюкасл в 10 раз лучше.
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