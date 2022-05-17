"Арсенал" позорно проиграл "Ньюкаслу" и, видимо, остается без Лиги Чемпионов

"Арсенал" практически лишился шансов на попадание в Лигу Чемпионов, потерпев кошмарное поражение 2:0 в гостях у "Ньюкасла".

Впервые с 27 декабря в стартовом составе "сорок" появился Каллум Уилсон. Также вернулся Фабиан Шер.



Дисквалифицированного Роба Холдинга в обороне "канониров" заменил выздоровевший Бен Уайт. С первых минут появились и Нуну Тавареш с Эмиль Смит-Роу.



Как ни странно, первый тайм прошел с преимуществом хозяев, которые создали несколько неплохих полумоментов. Самый реальный шанс открыть счет имел на 36-й минуте Аллан Сен-Максимен, сместившись вдоль границы штрафной и пробив низом, однако голкипер гостей Аарон Рамсдейл вытащил мяч из ближнего угла ворот.



"Арсенал" в первом тайме атаковал совершенно невыразительно, в два раза меньше соперника владея мячом.



После перерыва какого-либо коренного перелома в игре не наблюдалось, а на 56-й минуте "Ньюкасл" открыл счет. Пытаясь не пустить Уилсона к мячу у ближней штанги после прострела Жоэлинтона с левого фланга, Уайт совершил автогол — 1:0.



Открыв счет, "сороки" заиграли еще лучше и принялись искать второй гол. На 63-й и 72-й минутах Уилсон отметился ударами над перекладиной. А на 80-й минуте хозяева вышли вдвоем на одного защитника, однако Рамсдейл выручил свою команду.



На 82-й минуте Уилсон пытался эффектно забросить мяч за шиворот Рамсдейлу метров с 35, но вновь слегка не попал в створ.



Однако спустя три минуты справедливость восторжествовала. Рамсдейл не дал Уилсону пробить внутри штрафной, но мяч отскочил к Бруно Гимараэсу, который поспешил поразить опустевшие ворота — 2:0.



Уже на исходе компенсированного времени Рамсдейл избавил "канониров" от третьего пропущенного гола, отразив удар вышедшего на замену Райана Фрэйзера.



"Арсенал" с самого начала выглядел надломленным, словно не сумев прийти в себя после нокдауна от "Тоттенхэма". "Ньюкасл" провел матч первым номером, создав уйму моментов и почти ничего не позволив сопернику, поэтому победа "сорок" могла быть даже крупнее.



"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче