"Арсенал" позорно проиграл "Ньюкаслу" и, видимо, остается без Лиги Чемпионов
"Арсенал" практически лишился шансов на попадание в Лигу Чемпионов, потерпев кошмарное поражение 2:0 в гостях у "Ньюкасла".
Впервые с 27 декабря в стартовом составе "сорок" появился Каллум Уилсон. Также вернулся Фабиан Шер.
Дисквалифицированного Роба Холдинга в обороне "канониров" заменил выздоровевший Бен Уайт. С первых минут появились и Нуну Тавареш с Эмиль Смит-Роу.
Как ни странно, первый тайм прошел с преимуществом хозяев, которые создали несколько неплохих полумоментов. Самый реальный шанс открыть счет имел на 36-й минуте Аллан Сен-Максимен, сместившись вдоль границы штрафной и пробив низом, однако голкипер гостей Аарон Рамсдейл вытащил мяч из ближнего угла ворот.
"Арсенал" в первом тайме атаковал совершенно невыразительно, в два раза меньше соперника владея мячом.
После перерыва какого-либо коренного перелома в игре не наблюдалось, а на 56-й минуте "Ньюкасл" открыл счет. Пытаясь не пустить Уилсона к мячу у ближней штанги после прострела Жоэлинтона с левого фланга, Уайт совершил автогол — 1:0.
Открыв счет, "сороки" заиграли еще лучше и принялись искать второй гол. На 63-й и 72-й минутах Уилсон отметился ударами над перекладиной. А на 80-й минуте хозяева вышли вдвоем на одного защитника, однако Рамсдейл выручил свою команду.
На 82-й минуте Уилсон пытался эффектно забросить мяч за шиворот Рамсдейлу метров с 35, но вновь слегка не попал в створ.
Однако спустя три минуты справедливость восторжествовала. Рамсдейл не дал Уилсону пробить внутри штрафной, но мяч отскочил к Бруно Гимараэсу, который поспешил поразить опустевшие ворота — 2:0.
Уже на исходе компенсированного времени Рамсдейл избавил "канониров" от третьего пропущенного гола, отразив удар вышедшего на замену Райана Фрэйзера.
"Арсенал" с самого начала выглядел надломленным, словно не сумев прийти в себя после нокдауна от "Тоттенхэма". "Ньюкасл" провел матч первым номером, создав уйму моментов и почти ничего не позволив сопернику, поэтому победа "сорок" могла быть даже крупнее.
"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче
17.05.2022 00:00
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Последние комментарии:
Животные всё ещё горите на ЛФК?
28 мая , сычёте?)
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Труманк маленькая моя ухихихихихихи просто 0000000000 ЛЧ пхехехехеехехехехеехехехехехехех сосать маленькая моя не отвлекаться пхииххиихихихихиихихихиихихихихихихиихихииихихихихихихимхихихи
(ответить)
Если Челси не продадут и его лишат лицензии, то арсенал в четвёрке?
(ответить)
Че то не вижу канониров, микспесик не плачь там, всякое бывает))) уехехехехехехехехех
(ответить)
38 тур - проигрыш ТТХ - победа Арсенала.
Кто верит верит?
(ответить)
С такой игрой и в ЛЕ делать нечего!!! Ни достоинства, ни яиц!!
(ответить)
математически у арсенала еще есть шанс обогнать челси.
для этого нужно чтобы челси проиграл 2 матча, с них сняли в силу санкций 1 очко, и еще арсенал выиграл противника в 29 голов где-то, чтобы по разнице обойти
(ответить)
вовремя Артета контракт переподписал
(ответить)
17.05.2022 00:07 #
girasimus
Математические шансы ещё есть у гунеров.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/93211/?c=1#c7566825
Че то оруууууу уехехехехехехехехех
(ответить)
о 6ля над еще притопить, чтобы мю в лигу конференции упал аахаха
(ответить)
если пуль берет лч 5 команд пройдут?
(ответить)
ПОЗДРАВЛЯЮ МОЕГО БРАТИШКУ УНИТАЗНОГО МАГНАТА ВАГИФСПУРС!!
(ответить)
Ну прикинем что норвич на неибических везениях победит ТТХ , так же арс0 победит ирисок и отправят их в чш вместе с сутулой собакой пхихихихихихих Вагиф братишка пхехехехехеехехехехехехехехехеххехехеехеехехехехехе
(ответить)
Эх, а ведь ещё недельку назад покерята с влажными мечтами прямо тут в комментариях считали очки Челси, но вот незадача, были в очередной раз обоссаны.
Ньюкасл с победой. На классе.
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Ничё, щас сезон кончится, побудете на 1м месте, пока новый не начнётся
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Ничего страшного, жаль только что теперь труднее будет укреплять состав. С такой игрой в ЛЧ все равно нечего делать.
ТТХ поздравлять не буду, ибо что толку от хорошего стадиона, топового тренера и путевки в ЛЧ если невзирая на все это тоттенщит = дерьмо?
(ответить)
Контекса с Лигой Чемпионов!
(ответить)
Математические шансы ещё есть у гунеров.
(ответить)
Не ну касл просто чемпики братишки ))))) арс0 просто ничего не смог с этим поделать (((((( теперь куры точно 4 не отдаст )))))) ну не может ТТХ проиграть норвичу пхехехехехехехеехехехехехехехе а тут ещё ириски борется за выживание пхехехехеехехехехехеееххеехехкхехехехехехе
(ответить)
Поздравляю с выходом ЛЧ пуканиры. Щас вот уснёте в грусти и тоске, а во сне в финале ЛЧ Баварию выиграете.
Фанаты шпор, искренне поздравляю нас! Мы заслужено попадаем в топ-4. Это ли не прекрасно!
COME ON YOU SPURS
COME ON KRASIVO
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