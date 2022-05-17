"Арсенал" позорно проиграл "Ньюкаслу" и, видимо, остается без Лиги Чемпионов

Аарон Рамсдейл "Арсенал" практически лишился шансов на попадание в Лигу Чемпионов, потерпев кошмарное поражение 2:0 в гостях у "Ньюкасла".

Впервые с 27 декабря в стартовом составе "сорок" появился Каллум Уилсон. Также вернулся Фабиан Шер.

Дисквалифицированного Роба Холдинга в обороне "канониров" заменил выздоровевший Бен Уайт. С первых минут появились и Нуну Тавареш с Эмиль Смит-Роу.

Как ни странно, первый тайм прошел с преимуществом хозяев, которые создали несколько неплохих полумоментов. Самый реальный шанс открыть счет имел на 36-й минуте Аллан Сен-Максимен, сместившись вдоль границы штрафной и пробив низом, однако голкипер гостей Аарон Рамсдейл вытащил мяч из ближнего угла ворот.

"Арсенал" в первом тайме атаковал совершенно невыразительно, в два раза меньше соперника владея мячом.

После перерыва какого-либо коренного перелома в игре не наблюдалось, а на 56-й минуте "Ньюкасл" открыл счет. Пытаясь не пустить Уилсона к мячу у ближней штанги после прострела Жоэлинтона с левого фланга, Уайт совершил автогол — 1:0.

Открыв счет, "сороки" заиграли еще лучше и принялись искать второй гол. На 63-й и 72-й минутах Уилсон отметился ударами над перекладиной. А на 80-й минуте хозяева вышли вдвоем на одного защитника, однако Рамсдейл выручил свою команду.

На 82-й минуте Уилсон пытался эффектно забросить мяч за шиворот Рамсдейлу метров с 35, но вновь слегка не попал в створ.

Однако спустя три минуты справедливость восторжествовала. Рамсдейл не дал Уилсону пробить внутри штрафной, но мяч отскочил к Бруно Гимараэсу, который поспешил поразить опустевшие ворота — 2:0.

Уже на исходе компенсированного времени Рамсдейл избавил "канониров" от третьего пропущенного гола, отразив удар вышедшего на замену Райана Фрэйзера.

"Арсенал" с самого начала выглядел надломленным, словно не сумев прийти в себя после нокдауна от "Тоттенхэма". "Ньюкасл" провел матч первым номером, создав уйму моментов и почти ничего не позволив сопернику, поэтому победа "сорок" могла быть даже крупнее.

"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2022 00:00

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 17.05.2022 00:33 # v-0987654321
    Животные всё ещё горите на ЛФК?

    28 мая , сычёте?)

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  2. roberto-89 17.05.2022 00:25 # roberto-89
    Труманк маленькая моя ухихихихихихи просто 0000000000 ЛЧ пхехехехеехехехехеехехехехехехех сосать маленькая моя не отвлекаться пхииххиихихихихиихихихиихихихихихихиихихииихихихихихихимхихихи

    (ответить)

  3. liver-winner 17.05.2022 00:24 # liver-winner
    Если Челси не продадут и его лишат лицензии, то арсенал в четвёрке?

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  4. vagifspurs 17.05.2022 00:23 # vagifspurs
    Че то не вижу канониров, микспесик не плачь там, всякое бывает))) уехехехехехехехехех

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  5. skychnie-oboi 17.05.2022 00:22 # skychnie-oboi
    38 тур - проигрыш ТТХ - победа Арсенала.

    Кто верит верит?

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  6. ivan-tns 17.05.2022 00:22 # ivan-tns
    С такой игрой и в ЛЕ делать нечего!!! Ни достоинства, ни яиц!!

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  7. thegodfather 17.05.2022 00:22 # thegodfather
    математически у арсенала еще есть шанс обогнать челси.
    для этого нужно чтобы челси проиграл 2 матча, с них сняли в силу санкций 1 очко, и еще арсенал выиграл противника в 29 голов где-то, чтобы по разнице обойти

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  8. true-manc 17.05.2022 00:21 # true-manc
    вовремя Артета контракт переподписал

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  9. vagifspurs 17.05.2022 00:19 # vagifspurs
    17.05.2022 00:07 #
    girasimus

    Математические шансы ещё есть у гунеров.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/93211/?c=1#c7566825


    Че то оруууууу уехехехехехехехехех

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  10. thegodfather 17.05.2022 00:12 # thegodfather
    о 6ля над еще притопить, чтобы мю в лигу конференции упал аахаха

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  11. pozitiv4ik 17.05.2022 00:12 # pozitiv4ik
    если пуль берет лч 5 команд пройдут?

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  12. felix-the-cat 17.05.2022 00:11 # felix-the-cat
    ПОЗДРАВЛЯЮ МОЕГО БРАТИШКУ УНИТАЗНОГО МАГНАТА ВАГИФСПУРС!!

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  13. roberto-89 17.05.2022 00:11 # roberto-89
    Ну прикинем что норвич на неибических везениях победит ТТХ , так же арс0 победит ирисок и отправят их в чш вместе с сутулой собакой пхихихихихихих Вагиф братишка пхехехехехеехехехехехехехехехеххехехеехеехехехехехе

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  14. ausreichend 17.05.2022 00:11 # ausreichend
    Эх, а ведь ещё недельку назад покерята с влажными мечтами прямо тут в комментариях считали очки Челси, но вот незадача, были в очередной раз обоссаны.
    Ньюкасл с победой. На классе.

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  15. lancerlancer1 17.05.2022 00:10 # lancerlancer1
    Ничё, щас сезон кончится, побудете на 1м месте, пока новый не начнётся

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  16. redwhitegun 17.05.2022 00:08 # redwhitegun
    Ничего страшного, жаль только что теперь труднее будет укреплять состав. С такой игрой в ЛЧ все равно нечего делать.
    ТТХ поздравлять не буду, ибо что толку от хорошего стадиона, топового тренера и путевки в ЛЧ если невзирая на все это тоттенщит = дерьмо?

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  17. brown-ale 17.05.2022 00:08 # brown-ale
    Контекса с Лигой Чемпионов!

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  18. girasimus 17.05.2022 00:07 # girasimus
    Математические шансы ещё есть у гунеров.

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  19. roberto-89 17.05.2022 00:07 # roberto-89
    Не ну касл просто чемпики братишки ))))) арс0 просто ничего не смог с этим поделать (((((( теперь куры точно 4 не отдаст )))))) ну не может ТТХ проиграть норвичу пхехехехехехехеехехехехехехехе а тут ещё ириски борется за выживание пхехехехеехехехехехеееххеехехкхехехехехехе

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  20. vagifspurs 17.05.2022 00:07 # vagifspurs
    Поздравляю с выходом ЛЧ пуканиры. Щас вот уснёте в грусти и тоске, а во сне в финале ЛЧ Баварию выиграете.

    Фанаты шпор, искренне поздравляю нас! Мы заслужено попадаем в топ-4. Это ли не прекрасно!

    COME ON YOU SPURS
    COME ON KRASIVO

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