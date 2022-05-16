Покука Тоддом Бели "Челси" может сорваться

Сделка по приобретению "Челси" Тоддом Бели все еще может сорваться.

Ранее в мае "Челси" объявил, что Бели согласовал приобретение клуба за 4.25 млрд. фунтов. Ожидалось, что сделка будет заключена уже в этом месяце.



Однако из-за отсутствия консенсуса между клубом и британским правительством появились серьезные опасения, что сделка сорвется, сообщает BBC.



Власти подозревают, что нынешний владелец "Челси" Роман Абрамович вообще не хочет продавать клуб, потому что между его публичными заявлениями и поступками есть большая разница. Российский олигарх делает все, чтобы усложнить процесс.



Кроме того, правительству по-прежнему нужны гарантии, что Абрамович не получит никаких денег с продажи "синих", а это непросто. Дело в том, что родительская компания клуба Fordstam Ltd должна 1.6 млрд. офшору Camberley, который предположительно контролирует Роман.



Добавим, что специальная лицензия, по которой сейчас функционирует под санкциями "Челси" истекает 31 мая. Если в начале июня сделка по продаже "синих" не будет заключена, клуб не получит лицензию от Премьер-Лиги на следующий сезон.